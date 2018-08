Milestone mostrerà Ride 3 alla Gamescom 2018

eurogamer

(Di mercoledì 1 agosto 2018)annuncia oggi la sua partecipazione, la più grande fiera per giochi interattivi e di intrattenimento. Allo show sarà presente uno dei franchise più amati, un vero omaggiocultura motociclistica,3.Dal 22 agosto al 25 agosto, al Booth di Bandai Namco Entertainment (Hall 06 Stand B040), i fan e gli appassionati delle 2 ruote di tutto il mondo avranno la possibilità di provare3 su PlayStation 4. La demo presenterà un'anteprima - sono incluse 6 piste: il Lago di Garda, il Circuito di Brands Hatch, il WeatherTech Raceway Laguna Seca, il Macau, il Southern 100 - Billown Circuit e l'Autodromo Nazionale di Monza da ammirare su oltre 35 modelli di moto disponibili - del gioco finale che sarà disponibile in tutto il mondo l'8 Novembre su PlayStation 4, Xbox One e PC.Annunciato lo scorso maggio,3 è il terzo capitolo di uno dei franchise più ...