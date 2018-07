Un anno senza Chester Bennington | il toccante messaggio postato dai Linkin Park

Oxlade-Chamberlain - odissea senza fine : starà fermo un anno intero : Che l'infortunio fosse grave è parso chiaro, purtroppo, sin da subito. Ma ora i tempi si allungano, e non di poco. Infortunatosi durante la semifinale di Champions League della passata stagione con la Roma, Alex...

Fabrizio Corona/ Spudorato e senza filtri oppure scontato e prevedibile? “Il prossimo anno sposo Silvia!” : Fabrizio Corona, l'ex rei dei paparazzi è Spudorato e senza filtri oppure scontato e prevedibile? “Il prossimo anno sposo Silvia Provvedi!", le ultime news.(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 05:58:00 GMT)

"UN FARMACO SU DUE ASSUNTO ERRONEAMENTE"/ 195mila morti l'anno - Oms : più rischi in presenza di più malattie : "Un FARMACO su due ASSUNTO male", l'Oms sottolinea come siano 195mila i morti nell'Unione Europea ogni anno. Assunti in dose inferiori o eccessive rispetto alle indicazioni, ma anche...(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 17:39:00 GMT)

Gli uomini di oggi? Senza stereotipi : fanno la spesa e cucinano : Roma, 18 lug., askanews, - fanno la spesa, amano cucinare e scelgono bene quello che mangiano. Diversi per stile di vita dai padri e dai nonni, gli uomini di oggi sono molto più attenti alla cura del ...

Milan - futuro senza Fassone e Mirabelli : andranno via gradualmente : Sono giorni di cambiamenti importanti in casa Milan, dopo il passaggio della società da Yonghong Li al fondo internazionale d'investimento Elliott. Inizia quindi una nuova fase per i rossoneri, dopo ...

Vuelta a España 2018 - Chris Froome senza limiti! Il britannico sogna di vincere tutti i Grandi Giri nello stesso anno! : “Se Chris Froome dovesse vincere il Tour de France non è escluso che potrebbe prendere il via alla Vuelta a España 2018“. Con queste parole il direttore sportivo del Team Sky Nicolas Portal ha rivelato alla stampa quelli che potrebbero essere i propositi futuri del “keniano bianco“. Un annuncio a sorpresa vista la stagione sostenuta dal corridore britannico che, dunque, va a caccia di nuovi record, intenzionato a fare la ...

Dl Dignità - Di Maio e Tria contro Inps/ Boeri : "Attacco senza precedenti - ma i dati non si fanno intimidire" : Decreto Dignità, Di Maio e Tria: "Cerchiamo la manina". Nota congiunta ministri: "Nessuna accusa al Mef, stipe Inps sono discutibili".

Dl dignità - il giuslavorista Martino : “8mila posti in meno l’anno? Proporzione matematica senza fondamento” : Lobby o verità? Gli 80mila posti di lavoro in meno in dieci anni calcolati dai tecnici del ministero nella relazione al Dl dignità ci saranno davvero? Il dato riportato nella relazione tecnica al decreto è già un caso politico che ha fatto gridare al complotto il ministro del Lavoro Luigi Di Maio, a sua volta sbeffeggiato dalle opposizioni che parlano di effetto boomerang della decantata norma. “Una Proporzione matematica che non ha nessun ...

Beach volley - World Tour 2018 Gastaad. Non c’è due senza tre : Herrera/Gavira si prendono la finale - Lupo/Nicolai giocheranno per il bronzo : Non c’è due senza tre. Paolo Nicolai e Daniele Lupo sbattono per la terza volta sul “muro” eretto dagli spagnoli Herrera/Gavira e vedono svanire il sogno di poter disputare la seconda finale consecutiva di un Major Series. La coppia azzurra perde 2-0 la semifinale contro il binomio iberico che infligge la terza sconfitta della stagione a Lupo/Nicolai (che avevano vinto la prima sfida dell’anno a Fort Lauderdale) e andrà ...

“No alla metro-tranvia” - a Cosenza i cantieri sono pronti ma i cittadini si oppongono : “Dannosa e inutile. Vogliamo referendum” : “Un cadavere”. “Un’opera fondata su un imbroglio”. “Uno scenario che potrebbe paralizzare la città”. A pochi giorni dall’apertura dei cantieri, la metro-tranvia di Cosenza, che collegherà la città al comune di Rende fino all’Università della Calabria correndo sulle rotaie per 10 chilometri, solleva un fronte di protesta sempre più ampio. Dai comitati cittadini “No metro” a quelli ...

VELVET COLLECTION/ Anticipazioni 13 luglio : inizio senza "botto" per lo spin-off. Gli ascolti saliranno? : VELVET COLLECTION torna in onda oggi, venerdì 13 luglio, in prima serata su Raiuno. Le Anticipazioni della seconda puntata: Ana parte mentre Clara e Sergio...(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 17:00:00 GMT)

Migranti - la Diciotti tra poche ore a TrapaniSalvini : "No allo sbarco senza garanzie - i dirottatori dovranno scendere in manette" : Arriverà a Trapani la nave Diciotti della Guardia Costiera con a bordo i 67 Migranti salvati dal rimorchiatore italiano Vos Thalassa davanti alla Libia. L'approdo è previsto nelle prossime ore. A bordo uomini della Polizia e della capitaneria di porto

Migranti - la Diciotti attraccherà a TrapaniSalvini : "No allo sbarco senza garanzie - i dirottatori dovranno scendere in manette" : Arriverà a Trapani la nave Diciotti della Guardia Costiera con a bordo i 67 Migranti salvati dal rimorchiatore italiano Vos Thalassa davanti alla Libia. L'approdo è previsto nella serata di oggi

Mercato NBA – Belinelli senza filtri : “vi racconto la notte della firma con gli Spurs. Sixers? Mi hanno deluso perchè…” : Marco Belinelli commenta con estrema sincerità le trame di meercato NBA che lo hanno portato ai San Antonio Spurs: la guardia azzurra delusa dal comportamento dei Sixers Il Mercato NBA ha passato le sue fasi iniziali, quelle di grandi colpi, nei quali i principali free agent hanno trovato una nuova sistemazione. Fra essi anche l’azzurro Marco Belinelli che, a sorpresa, non è stato confermato dai Sixers dopo la buona metà conclusiva ...