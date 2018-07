Occhi | degenerazione maculare | le arance riducono il rischio

dilei

(Di venerdì 20 luglio 2018) Sono solo vitamina C, lecontengono anche altre sostanze che proteggono glie aiutano a ridurre ildi. Questo frutto da sempre è conosciuto e apprezzato per la sua capacità di rafforzare il sistema immunitario e proteggerci dall’influenza, in realtà i benefici dellenon si fermano qui. Nella loro polpa succosa e zuccherina infatti si trovano anche i flavonoidi, degli antiossidanti che svolgono un’azione antinfiammatoria. Assumendoli si riduce ildi cecità e di sviluppare lain età avanzata. Lo svela una ricerca realizzata dall’Università di Sydney e pubblicata dalla rivista The American Journal of Clinical Nutrition. Secondo gli studiosi mangiare anche solo un’arancia al giorno aiuterebbe a ridurre del 60% ildi sviluppare in futuro la malattia. Secondo gli esperti, anche mangiare ...