Scuola | c' è il decreto | 57mila assunzioni per il prossimo anno scolastico

Scuola - maestre escluse da GaE : ipotesi decreto legge concorso e Fit prima dell'11 luglio : Emergono novita' sull'azione del nuovo Governo Conte e del neo-ministro dell'Istruzione, Marco Bussetti in vista della risoluzione del caos delle maestre diplomate magistrale della Scuola dell'Infanzia e primaria escluse dalle graduatorie a esaurimento GaE ed a rischio di licenziamento per quelle gia' assunte in ruolo in applicazione della sentenza del Consiglio di Stato di dicembre 2017. Il Miur starebbe valutando l'adozione di un decreto legge ...