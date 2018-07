Assunzioni Poste Italiane 2018 | domande da inviare entro il 31 luglio

Poste Italiane - in arrivo 1500 Assunzioni entro il 2018 : l'accordo con i sindacati : Poste Italiane ha annunciato oltre 1500 assunzioni entro la fine del 2018. I nuovi posti di lavoro sono il risultato di un accordo siglato con i sindacati di categoria, Slp-Cisl, Slc- Cgil, UilPoste, Failp-Cisal, Confsal Com, Fnc - Ugl Comunicazioni, che porteranno a 1.080 assunzioni a tempo indeterminato derivanti da stabilizzazioni di precedenti rapporti di lavoro precari e a 500 nuove assunzioni di giovani laureati da impiegare come ...

Assunzioni Poste Italiane - 8000 postazioni in arrivo : le scadenze e i requisiti Video : Tantissime nuove Assunzioni in arrivo da Poste Italiane: il gruppo sta cercando nuovo personale in diversi ruoli. Gia' vi avevamo parlato della ricerca, da parte della nota azienda italiana, di portalettere. Tuttavia, la nota azienda di corrispondenza, è attualmente 'alla caccia' anche di altre figure professionali. Ricordiamo che Poste Italiane è la più estesa ed affermata azienda italiana che esercita all'interno del settore della ...

Assunzioni Poste Italiane - 10mila postazioni in arrivo : come presentare domanda Video : Boom di Assunzioni all'interno delle Poste Italiane entro l'anno 2022, attraverso l'ultimo piano industriale divulgato dall’azienda. Si tratta di circa diecimila posti disponibili tra le fila della nota azienda, che saranno assegnati dall'anno corrente fino al 2022 e che permetteranno a tante persone di entrare a far parte della famiglia 'Poste Italiane'. A fronte di quindicimila uscite, l'azienda ha la necessita' di inserire diecimila nuove ...

