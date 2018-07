Mette in rete lo scontrino «salato» di Cracco Ma il web lo stronca | «Vai da un' altra

Bethesda : "Quando sMetteremo di vendere Skyrim? Quando sMetterete di comprarlo" : Nel corso della conferenza che Bethesda ha tenuto all'E3 2018, la compagnia ha mostrato al pubblico uno spot ironico che ha voluto scherzare su uno dei meme più popolari tra i videogiocatori, quello che schernisce il publisher per aver lanciato The Elder Scrolls V: Skyrim su pressoché qualsiasi piattaforma esistente sul mercato.Nel corso di un panel che si è svolto nell'ambito dell'evento Gamelab di Barcellona, Todd Howard ha potuto esprimersi ...

Confindustria : nasce Made in Venice - l’App che Mette in rete le imprese (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – Inoltre – per gli associati – sarà disponibile una sezione informativa, con le news, la rassegna stampa e gli eventi in programma di Confindustria Venezia Rovigo. La App sarà disponibile anche per i non associati, in una versione guest che permetterà la ricerca di possibili partner d’affari.Fabrizio Trevisiol, Vicepresidente dell’Associazione degli industriali di Venezia Rovigo con ...

Confindustria : nasce Made in Venice - l’App che Mette in rete le imprese : Venezia, 27 giu. (AdnKronos) – Nella fase economica attuale, in cui le evoluzioni incalzanti del sistema spingono le imprese a fare rete, nasce ‘Confindustria Made in Venice”, la prima applicazione sviluppata appositamente per mettere in relazione le aziende associate a Confindustria Venezia Rovigo. L’iniziativa rientra nell’omonimo progetto finalizzato ad aggregare piccole realtà per aiutarle a fare sistema per ...

AmMette tutto il prete arrestato in Vaticano per pedopornografia : arrestato in Vaticano qualche tempo fa, monsignor Carlo Capella , sacerdote di Rho cresciuto all'oratorio San Carlo, ha ammesso il reato di pedopornografia. L'ha fatto ieri durante il processo a Roma. ...

Prete su Fb Mette governo su gommone : Il governo con tutti i ministri in piedi su un gommone fermo in mezzo al mare . E' il fotomontaggio che ha postato su Facebook, "per provocazione", don Massimo Biancalani, parroco a Pistoia , noto per ...

ILIAD come Mettere togliere la segreteria telefonica : Vuoi attivare o disabilitare la segreteria telefonica ILIAD Ecco come si fa. Oggi ti insegnamo a personalizzare o modificare il messaggio della segreteria telefonica ILIAD

L’app Segreteria Visiva Iliad perMette di gestire la segreteria e visualizzare i contatori per chiamate - SMS e GB : segreteria Visiva Iliad è un'applicazione ufficiale che permette ai clienti di accedere ai messaggi vocali della loro segreteria nell’ordine desiderato e di archiviare e inoltrare i messaggi con semplicità. Tramite l'account è possibile visualizzare anche i contatori per chiamate, SMS e GB previsti dall’offerta Iliad e il credito residuo. L'articolo L’app segreteria Visiva Iliad permette di gestire la segreteria e visualizzare i contatori ...

ManoMette il contatore e si allaccia alla rete elettrica : denunciato un campobassano : Nella casa in cui era stato sfrattato. L'uomo è stato scoperto dai carabinieri CAMPOBASSO. Aveva manomesso i sigilli di un contatore, allacciandosi abusivamente alla rete elettrica. I carabinieri di ...

Network Cell Info Lite perMette di monitorare la rete cellulare in modo dettagliato : Network Cell Info Lite è un'applicazione per il monitoraggio della rete Cellulare e misurazioni di log per connessioni LTE, HSPA, WCDMA, EDGE, GSM, CDMA, EVDO. Per la posizione delle Celle l'app si appoggia al database MLS (Mozilla) che non restituisce l'esatta posizione delle torri di Cella, ma piuttosto un'indicazione approssimativa. L'articolo Network Cell Info Lite permette di monitorare la rete Cellulare in modo dettagliato proviene da ...

Spazio : col Sardinia Deep Space Antenna “la Sardegna si Mette al centro di una rete mondiale” : Il Sardinia Deep Space Antenna, l’Antenna sperimentata nei mesi scorsi, è stata inaugurata oggi a San Basilio, 40 chilometri da Cagliari: si entra quindi in un gruppo ristretto, coordinato dalla Nasa, per le missioni verso le nuove frontiere dello Spazio, anche preposto alla tutela e alla sicurezza del traffico dei satelliti. Presenti alla cerimonia di inaugurazione Roberto Battiston, direttore generale dell’Agenzia Spaziale ...