Mendes | ' Con Ronaldo la Juve vincerà la Champions | è il migliore della storia'

Cristiano Ronaldo a Torino - avvistato in un ristorante con la fidanzata Georgina Rodriguez - Jorge Mendes e Fabio Paratici : E’ un noto ristorante a pochi chilometri da Torino il teatro della prima cena juventina di Cristiano Ronaldo. L’attaccante portoghese è infatti giunto nella serata di domenica nel capoluogo piemontese, atterrando a Caselle verso le 18.00. A distanza di un paio d’ore, è riapparso, stavolta in compagnia di Fabio Paratici, Jorge Mendes e l’amico Bruno Alves, in un noto ristorante di lusso alle porte della ...

Incontro Agnelli-Ronaldo-Mendes : Tutto è pronto nell'esclusivo resort di Costa Navarino, nel Peloponneso, per l'Incontro a tre fra i protagonisti dell'affare di mercato dell'anno : Cristiano Ronaldo, il presidente della Juventus, ...

Juventus - incontro Agnelli-Mendes : fatta per Ronaldo - manca solo l'ufficialità : TORINO - Tra la Juve e il Real c'è l'accordo per Cristiano Ronaldo, sulla base di 105 milioni: lo scrive Marca , nella sua edizione online, aggiugendo che manca solo l'ufficialità, per la quale è ...

Juventus-Cristiano Ronaldo - Mendes vola da Perez : tutti i dettagli sull’incontro che può portare alla fumata bianca : Juventus-Cristiano Ronaldo, ci siamo. Sempre più nel vivo la trattativa tra il portoghese ed il club bianconero, ormai rimangono sempre meno dubbi, Cr7 sarà un calciatore della Juventus, è solo questione di tempo. L’ultimo aggiornamento riguarda un incontro nelle prossime ore, tra martedì e mercoledì tra l’agente Mendes ed il presidente Perez, il procuratore confermerà l’accordo trovato con la Juventus con il suo ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus - la FOTO ‘bianconera’ - no ad un’offerta shock dalla Cina e la commissione per Mendes : Cristiano Ronaldo-Juventus, siamo ai dettagli. Si sta per concludere la trattativa di mercato del secolo, il portoghese sta per diventare un calciatore bianconero, annuncio previsto già entro le prossime ore, forse anche martedì. Nelle ultime ore sono arrivati tanti indizi, adesso un altro, CR7 si è fatto FOTOgrafare in vacanza in Grecia insieme al fratello, pantaloncini neri e maglietta… bianca, una FOTO ‘bianconera’. E ...

Mendes ha l'ok per il prezzo - Cristiano Ronaldo sempre più bianconero : l'ultimo nodo è l'annuncio : TORINO - Il super agente Jorge Mendes ha inserito il penultimo tassello dell'affare del secolo Juventus- Cristiano Ronaldo : quello economico. Il manager del portoghese, stando a quanto filtra da ...

Juventus - Mendes conferma : “Se accadrà sarà nuova sfida” : Mendes conferma- L’agente di Cristiano Ronaldo esce allo scoperto e apre totalmente al trasferimento dell’asso portoghese in bianconero. Indiscrezioni, notizie incalzati e costanti conferme. Ora, però, arriva la conferma in prima persona di Jorge Mendes, procuratore dell’attaccante madrileno. “SARA’ nuova SFIDA” Infine, l’agente portoghese ha commentato il potenziale affare ai microfoni di ...

Juventus-Cristiano Ronaldo - arriva la conferma di Jorge Mendes : l’agente di CR7 esce allo scoperto! : Intervistato ai microfoni di Record, il procuratore di Jorge Mendes ha lasciato intendere come Cristiano Ronaldo sia vicino al trasferimento alla Juventus-- Le uniche parole sulla trattativa erano arrivate da Beppe Marotta, che si era trincerato dietro un ‘Non parlo‘ alla domanda su un interessamento della Juventus a Cristiano Ronaldo. Adesso è il turno di Jorge Mendes, il procuratore dell’asso portoghese, che ai microfoni di Record è ...

Juventus-Cristiano Ronaldo - cresce l’ottimismo : l’esito dell’incontro tra Florentino Perez e Jorge Mendes è sorprendente : L’agente di Cristiano Ronaldo ha incontrato Florentino Perez ribadendogli la volontà del giocatore di lasciare il Real Madrid, cresce l’ottimismo dunque in casa Juventus Cristiano Ronaldo se ne vuole andare dal Real Madrid, è questo il contenuto del dialogo avuto nella serata di ieri tra Florentino Perez e Jorge Mendes, agente del calciatore portoghese. LaPresse/Tano Pecoraro Una frattura netta e insanabile quella tra il numero ...