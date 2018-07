: Borse Ue sotto parità:Milano, Mib-0,06% - TelevideoRai101 : Borse Ue sotto parità:Milano, Mib-0,06% - SoloOfferte_ : Eyewake Gel Idratante Per Occhiaie E Borse Sotto Gli Occhi Crema Contorno Occhi - Vitamina E - Collagene - Crema Vi… - err4_r : @federicomiozzi @matteosalvinimi Certo che per mettere in ballo su questo post il discorso della famiglia tradizion… -

Avviolaper leeuropee,ancora dominate dai timori per la guerra commerciale tra Usa e Cina e in attesa di notizie da Helsinki dove nel pomeriggio è previsto il vertice tra e Putin. Nel dettaglio,Parigi il Cac è invariato, Londra cede lo 0,02% e Francoforte lo 0,08%.il Mib cede lo 0,06%,così come l'All Share. Lo Spread Btp-Bund è in leggera salita a 239 punti,in rialzo rispetto ai 228punti del closing di venerdì.Euro in rialzo sul dollaro a 1,1701, rispetto a 1,1676 di venerdì.(Di lunedì 16 luglio 2018)