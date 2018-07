“Anche lui a bordo” Tragico incidente sulla A1 | scoperta choc dei soccorritori È

caffeinamagazine

(Di domenica 15 luglio 2018) Undrammatico ha scosso ancora l’estate italiana, già martoriata da un bilancio tragicamente record. Tornava dal concerto di Roger Waters che si è svolto a Roma la famiglia morta nel tratto dell’A1 nella provincia di Frosinone. Le vittime, Stanislao Acri e Daria Olivo, entrambi di 35 anni, e il loro figlioletto di 8 mesi, Pier Emilio erano diretti a Rossano, in provincia di Cosenza, dove vivevano. La Fiat Punto,quale viaggiavano, sarebbe stata tamponata da un’altra auto. Il conducente del mezzo, che viaggiava solo, è rimasto a sua volta ferito ed è stato ricoverato nell’ospedale “Santa Scolastica” di Cassino. Il traffico è rimasto bloccato per ore con diversi chilometri di coda in entrambe le direzioni, dato che per permettere i soccorsi sono state chiuse entrambe le carreggiate.Sul posto si sono portati ...