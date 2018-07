Claudio Marchisio | futuro lontano dalla Juventus? Il calciatore manda importanti messaggi

sportfair

: RT @Bassman8256: Ma che dobbiamo fare con Claudio Marchisio? Spiace eh - gobboveroefiero : RT @Bassman8256: Ma che dobbiamo fare con Claudio Marchisio? Spiace eh - ros_aria7 : @Bassman8256 Spiace veramente per marchisio, ma se dobbiamo essere onesti senza calciopoli Claudio non avrebbe mai indossato quella maglia - FURIACEC : RT @Bassman8256: Ma che dobbiamo fare con Claudio Marchisio? Spiace eh -

(Di venerdì 13 luglio 2018) “Tutto ciò che sono, tutto ciò che voglio” e l’allusione al bianconero,attraverso i socialdi permanenza alla Juve “Tutto ciò che sono, tutto ciò che voglio! Life is a matter of Black and White”.allontana lo spettro dell’addio alla. Con un post social, il centrocampista azzurro, ha dato forse un indizio in merito alla sua situazione sul mercato. La vita è una questione di “bianco-nero”, ha scritto. “Tutto ciò che sono, tutto ciò che voglio”: sarà la permanenza alla Juve tutto ciò che vuole il centrocampista? L'articolo? Ilsocial SPORTFAIR.