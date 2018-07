Piazza Affari | Ratti si muove verso il basso

Piazza Affari rimbalza - ma i dubbi restano. Cautela nel breve : Nel pomeriggio è prevista la pubblicazione del rapporto semestrale sulla politica monetaria della Fed. In agenda un discorso di Neel Kashkari, presidente della Fed di Minneapolis, oltre al quale ...

Tim scivola in Piazza Affari - -2 - 7% : ANSA, - MILANO, 12 LUG - Prosegue il momento difficile di Tim in Borsa: il titolo ha chiuso in calo del 2,7% a 0,614 euro, ai minimi da quasi cinque anni. Nelle ultime tre sedute il ribasso è del 6%, ...

Piazza Affari : positiva la giornata per Ferrari : Rialzo marcato per Ferrari , che tratta in utile dell'1,93% sui valori precedenti. Comparando l'andamento del titolo con il World Luxury Index , su base settimanale, si nota che il cavallino rampante ...

Piazza Affari : balza in avanti Moncler : Apprezzabile rialzo per l' azienda nota per i piumini , in guadagno dell'1,92% sui valori precedenti. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Moncler evidenzia un andamento più marcato ...

In evidenza Brunello Cucinelli sul listino di Piazza Affari : Effervescente il re del cachemire , che scambia con una performance decisamente positiva del 2,17%. Il confronto del titolo con il World Luxury Index , su base settimanale, mostra la maggiore forza ...

Piazza Affari : in rally Piquadro : Brilla il produttore italiano di pelletteria , che passa di mano con un aumento del 3,42%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice World Luxury Index , evidenzia un ...

Piazza Affari in rialzo insieme al Vecchio Continente : Teleborsa, - Acquisti diffusi sui listini azionari europei , con il FTSE MIB che si allinea agli acquisti del Vecchio Continente . Nelle sale operative ritorna la fiducia dopo la brutta performance di ...

Piazza Affari in rialzo insieme al Vecchio Continente : Acquisti diffusi sui listini azionari europei , con il FTSE MIB che si allinea agli acquisti del Vecchio Continente . Nelle sale operative ritorna la fiducia dopo la brutta performance di ieri 11 ...

Saipem si muove al rialzo a Piazza Affari : Teleborsa, - Saipem viaggia tonica a Piazza Affari . La compagnia ingegneristica mostra un rialzo dello 0,46%, scambiando a 4,175 euro grazie anche ai giudizi di alcuni broker. Fidentis raccomanda "...

Saipem si muove al rialzo a Piazza Affari : Saipem viaggia tonica a Piazza Affari . La compagnia ingegneristica mostra un rialzo dello 0,46%, scambiando a 4,175 euro grazie anche ai giudizi di alcuni broker. Fidentis raccomanda " hold" sul ...

BPER Banca in rialzo a Piazza Affari : Giornata di guadagni alla borsa di Milano per BPER che mostra un rialzo dell'1,65%. Alcuni rumors di stampa vedrebbero l' istituto di credito emiliano e la Banca Popolare di Sondrio , +0,79%, in ...

Risanamento corre a Piazza Affari dopo accordo di moratoria sul debito : Teleborsa, - Risanamento ha sottoscritto con un pool di Banche Finanziatrici un accordo di moratoria. Le banche sono: Intesa Sanpaolo , Unicredit, Banco BPM, Popolare di Milano, Monte dei Paschi di ...

Risanamento corre a Piazza Affari dopo accordo di moratoria sul debito : Risanamento ha sottoscritto con un pool di Banche Finanziatrici un accordo di moratoria. Le banche sono: Intesa Sanpaolo , Unicredit , Banco BPM , Popolare di Milano, Monte dei Paschi di Siena e Banco ...

Piazza Affari rimane al palo in avvio di giornata : Teleborsa, - Acquisti diffusi sui listini azionari europei , con il FTSE MIB che rimane ai nastri di partenza. Nelle sale operative ritorna la fiducia dopo la brutta performance di ieri 11 luglio, ...