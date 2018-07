Petrolio | Iran a Trump | ' basta tweet | stanno spingendo i prezzi ancora più in alto'

Iran - Usa : “Nostro obiettivo è azzerare proventi del Petrolio” : Iran, Usa: “Nostro obiettivo è azzerare proventi del petrolio” Iran, Usa: “Nostro obiettivo è azzerare proventi del petrolio” Continua a leggere L'articolo Iran, Usa: “Nostro obiettivo è azzerare proventi del petrolio” proviene da NewsGo.

Usa : azzerare proventi Petrolio Iran : 20.31 La campagna di pressione Usa sull'Iran mira ad azzerare i proventi petroliferi del Paese mediorientale per costringere Teheran a cambiare il suo comportamento nella regione. Così un alto dirigente del dipartimento di Stato Usa, Brian Hook,capo della pianificazione politica Gli Usa vogliono che il maggior numero di Paesi smettano di importare greggio Iraniano. "Stiamo lavorando per minimizzare le interruzioni del mercato globale, ma siamo ...

Iran - regime sotto assedio. L'India verso blocco dell'acquisto di Petrolio : Tutta impegnata sul fronte della crisi dei migranti, l'Unione europea si è dimenticata del negoziato sul nucleare con l'Iran le cui residue speranze

Cina : Pechino intende ignorare le richieste Usa di bandire il Petrolio iraniano : La Cina si è già affermata come primo importatore di petrolio al mondo,e dunque come attore primario di un mercato da 14mila miliardi di... L'assalto di Pechino al petroldollaro potrebbe non essere ...

Petrolio ai massimi dal 2014 dopo scorte USA e caso Iran : Teleborsa, - Giornata di forti guadagni per le quotazioni del Petrolio. Il West Texas Intermediate , WTI, si è spinto ai massimi dal 2014 dopo che le scorte settimanali di greggio USA hanno messo a ...

Cina : no a stop import Petrolio da Iran : 15.51 La Cina ha respinto la proposta Usa di bloccare l'import di petrolio dall' Iran, parte portante delle nuove sanzioni contro Teheran a seguito del ritiro americano dall'accordo sul nucleare del 2015. Pechino continuerà a cooperare sull' energia con i paesi del Medio Oriente, precisa il portavoce ministero Esteri, Lu Kang. "Non dovremmo essere criticati neanche se manteniamo i normali scambi con l'Iran in campo, incluso quello ...

Petrolio : oltre 70$ dopo Usa su Iran : 22.24 Gli Usa si aspettano che tutti i Paesi taglino completamente le importazioni di Petrolio dall'Iran entro il 4 novembre, pena pesanti sanzioni. Lo fa sapere il Dipartimento di Stato. Intanto a New York il prezzo del greggio è schizzato 70,53 dollari al barile (+3,6%).

Petrolio - ecco come l’Opec ha trovato l’accordo «sacrificando» l’Iran : È stato un lungo braccio di ferro, ma alla fine l’Opec non si è spaccata. Il vertice dell’Organizzazione si è concluso con l’impegno a portare più Petrolio sul mercato: in teoria fino...

Media : USA chiedono al Giappone di non importare Petrolio dall'Iran - : Secondo il Ministero dell'Economia, del commercio e dell'industria Giapponese, il paese ha importato dall'Iran 172.000 barili di petrolio al giorno, pari al 5,3% della domanda del paese per questa ...

Petrolio - via libera Iran : verso accordo per aumento produzione : E ora che il barile si è assestato a un prezzo tra 65 e 75 dollari, il mondo può tornare a consumare più Petrolio. E' la sintesi di quanto sta accadendo in queste ore a Vienna, dove si tiene l'...

