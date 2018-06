ilfattoquotidiano

: L’incredibile esercitazione del cane poliziotto: pratica la rianimazione cardiopolmonare all’agente a terra. Il vid… - fattoquotidiano : L’incredibile esercitazione del cane poliziotto: pratica la rianimazione cardiopolmonare all’agente a terra. Il vid… - ValentinaFant18 : RT @fattoquotidiano: L’incredibile esercitazione del cane poliziotto: pratica la rianimazione cardiopolmonare all’agente a terra. Il video… - giancarloscordo : RT @fattoquotidiano: L’incredibile esercitazione del cane poliziotto: pratica la rianimazione cardiopolmonare all’agente a terra. Il video… -

(Di domenica 24 giugno 2018) È bastato un video per fare di questo cucciolo una vera e propria star. Si chiama Poncho, è un, ed è il protagonista di un filmato pubblicato sul profilo Twitter della polizia municipale di Madrid. Si tratta di una simulazione di salvataggio: quando l’animale vede l’agente sdraiato a terra e apparentemente privo di sensi, corre verso di lui e con le zampe riproduce una sorta di. “L’eroica performance del nostro Poncho, chelain maniera magistrale” è il commento della polizia. L’, ripresa in un campo di addestramento di Madrid, ha ottenuto in pochi giorni migliaia di visualizzazioni L'articolo L’incredibiledellaall’agente a terra. Il video è virale proviene da Il Fatto Quotidiano.