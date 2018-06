Giornata contro leucemie | in barca a vela come terapia

Giornata Internazionale contro la violenza sessuale nei conflitti : Il Coordinamento Nazionale Docenti dei Diritti Umani interviene in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sessuale nei conflitti

Giornata contro desertificazione - Onu : mondo verso siccità nel 2025 - : La desertificazione è il costante degrado degli ecosistemi a causa delle attività umane e dei cambiamenti climatici. Secondo dati delle Nazioni Unite, circa 50 milioni di persone potrebbero essere ...

Giornata Mondiale contro la Desertificazione - il Ministro Costa : stop al consumo di suolo : “I cambiamenti climatici e la Desertificazione sono interconnessi e ci riguardano molto da vicino“, ha dichiarato oggi il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa in occasione della Giornata Mondiale contro la Desertificazione. Tra gli impegni presi dal neo Ministro come priorità di governo, “portare avanti il disegno di legge sullo stop al consumo di suolo e quello per la gestione pubblica e sostenibile ...

Max Biaggi - l'incontro con Naomi Campbell dopo vent'anni : "Mi hai illuminato la Giornata" : E' ancora molto sensibile alla bellezza e al fascino della Venere Nera Max Biaggi, nonostante siano passati quasi vent'anni dal loro flirt. L'ex pilota di Moto Gp ha rivisto Naomi Campbell a Formentera e condiviso...

Giornata mondiale contro lo sfruttamento del lavoro minorile. Mattarella : 'Scuola presidio per la tutela dei diritti dell'infanzia' : "Troppo spesso, nel mondo, i minori di cui si sfrutta il lavoro sono impiegati in occupazioni pericolose o in condizioni lavorative non sicure. L'Europa e l' Italia non sono esenti da questo: soprattutto quando il ...

Lavoro minorile : 12 giugno Giornata mondiale contro lo sfruttamento : Combattere il Lavoro minorile resta una delle sfide principali sia nei Paesi industrializzati che in quelli in via di sviluppo. Si stima che circa 200 milioni di bambini al mondo lavorino, molti in condizioni pericolose. Non solo vengono sfruttati, ma vengono anche privati del fondamentale diritto all’istruzione. Tutelare l’infanzia significa prima di tutto combattere lo […] L'articolo Lavoro minorile: 12 giugno giornata mondiale contro lo ...

12 giugno - Giornata contro il lavoro minorile : Si celebra in tutto il mondo il 12 giugno prossimo la giornata contro il lavoro minorile per cui bisogna fare ancora molto. Intervento dell'OIL

Giornata degli Oceani : dall’Italia impegno per la tutela del mare e contro i rifiuti plastici : ‘Clean our ocean’ è il tema cui è dedicata la Giornata mondiale degli Oceani di questo anno che si celebra oggi in tutto il mondo. In questa occasione la Farnesina ricorda che è un argomento su cui l’Italia è impegnata su due fronti: da una parte promuovendo la protezione di aree marine e dall’altro combattendo i rifiuti plastici che danneggiano l’ambiente e la fauna marina. Sul primo fronte a livello nazionale l’Italia ha raggiunto una quota ...

Giornata Mondiale degli Oceani : LifeGate PlasticLess per l’economia circolare - un mare di idee contro un oceano di plastica : Nella Giornata istituita dalle Nazioni Unite per celebrare e tutelare le distese d’acqua del Pianeta, LifeGate presenta LifeGate PlasticLess, un’iniziativa concreta per la salvaguardia dei mari italiani, nei quali convogliano quasi 90 tonnellate di plastica ogni giorno. Sempre più diffuse e pericolose sono le cosiddette microplastiche inferiori ai 5 millimetri che, attaccandosi alle alghe, scambiate per cibo, vengono ingerite dai pesci, ...

Giornata oceani : Onu - insieme contro l'inquinamento : Tra gli appuntamenti italiani c'è quello organizzato dall'Ufficio regionale Unesco per la scienza e la cultura in Europa, con sede a Venezia, che vedrà i volontari impegnati a ripulire laguna e ...

Giornata MONDIALE DELL'AMBIENTE 2018/ Lotta contro la plastica : la sfida globale è anche culturale : GIORNATA MONDIALE DELL'AMBIENTE 2018: Lotta contro la plastica. I rifiuti continuano a rovinare il mare e la natura che ci circonda. Eppure basterebbe poco per sconfiggere l'inquinamento...(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 11:31:00 GMT)

Ambiente : per la Giornata contro la plastica arrivano le borse riutilizzabili : Ridurre l’utilizzo di plastica monouso offrendo un’alternativa riutilizzabile ai bioshopper per l’acquisto dell’ortofrutta e aumentare, così, la consapevolezza e la responsabilità dei consumatori. È questo l’obiettivo che le ong ambientaliste hanno promosso la diffusione nei negozi delle borse riutilizzabili. Un’iniziativa che è stata promossa e presentata oggi a Roma da EcorNaturaSì, azienda leader nella distribuzione di prodotti biologici e ...

Giornata Ambiente - Realacci : Italia apripista contro marine litter : Roma, 4 giu. , askanews, 'L'edizione 2018 della Giornata mondiale dell'Ambiente è dedicata alla lotta all'inquinamento da plastica, in particolare quello derivante da usa e getta. Un fenomeno così ...

Baseball - Serie A1 2018 : prima contro prima nell’ultima Giornata del girone di andata : Ultima giornata del girone di andata: le due prime, alla pari in classifica, una contro l’altra. Se fosse stata preparata a tavolino non sarebbe venuta così bene. Unipolsai contro Rimini, domani sull’Adriatico e venerdì a Bologna, anticipando il programma di un giorno per gli impegni della prossima settimana in Coppa dei Campioni. Con la terza a quattro partite e la quinta (per dirla giusta le due quarte a pari merito) a cinque, se ...