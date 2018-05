Calcio a 5 | finali scudetto “AMF” a Follonica il 16 17 Giugno | ultima chiamata!

Calcio - Europei 2020 : date - calendario - programma - orari. Rassegna itinerante - primo match a Roma! Finali a Wembley : Gli Europei 2020 di Calcio saranno itineranti, non si svolgeranno esclusivamente in una Nazione ma saranno più Stati a ospitare la Rassegna continentale che sarà dunque itinerante per la prima volta nella storia. A ospitare l’evento saranno dunque 12 Paesi, nessuna squadra sarà qualificata di diritto. La UEFA ha ufficializzato il calendario e per l’Italia c’è una buona notizia: il torneo inizierà infatti allo Stadio Olimpico di ...

Calcio a 5 - Semifinali Playoff 2018 : Luparense e Acqua&Sapone Unigross si giocheranno lo scudetto! Eliminati Came Dosson e Real Rieti : La finale dei Playoff scudetto 2018 di Calcio a 5 sarà Luparense-Acqua&Sapone Unigross. A contendersi il titolo, dunque, saranno i campioni d’Italia in carica e i vincitori della Coppa Italia 2018, che hanno concluso la regular season a braccetto in prima posizione. I Lupi hanno sudato le classiche sette camicie per avere la meglio sulla Came Dosson, la sorpresa più bella della stagione, ma sono riusciti a passare il turno grazie al ...

Calcio a 5 - Semifinali Playoff 2018 : domina il fattore campo in gara-1 - primo match point per Luparense e Acqua&Sapone : Il fattore campo fa la differenza in gara-1 delle Semifinali dei Playoff scudetto 2018 di Calcio a 5. Luparense e Acqua&Sapone Unigross si confermano le favorite per la conquista del tricolore grazie alla vittoria nella prima partita delle Semifinali e potranno giocarsi il match point venerdì 18 maggio, quando in trasferta puntano a strappare il pass per la finale. La Luparense ha demolito la Came Dosson nella prima frazione, mettendo a ...

Calcio Uisp verso le finali playoff : Pistoia, 2 maggio 2018 - Manca sempre meno alla finalissima playoff valevole per l'assegnazione del titolo provinciale Uisp. In questi giorni si sono svolte le semifinali di andata con il Via Nova che ...

Torneo Internazionale di Calcio Giovanile "Città di Fermo/P.S. Giorgio/Pedaso" : stamane il via alle finali. Tutti in campo al "B. Recchioni". : Il Torneo Internazionale di Calcio 'Città di Fermo/P.S. Giorgio/Pedaso', riservato ai ragazzi in età riconducibile alla Categoria Esordienti, vivrà oggi il suo atto conclusivo con le finali in ...

TDR2018 Umbria 2018 - Calcio A 5 : ecco le Semifinali - Foto Video - - InfoOggi.it : Ancora una volta la rappresentativa veneta si dimostra assoluta specialista della categoria, raggiungendo con quella di domani al Palapaternesi di Foligno , ore 9.00, diretta streaming su sito e ...

Calcio - Europa League 2018 : le semifinali. Marsiglia e Salisburgo ancora contro - Arsenal-Atletico finale anticipata : Senza sussulti patriottici, dopo l’eliminazione ai quarti di finale della Lazio, andranno in scena domani sera alle ore 21.05 le due semifinali di Europa League: da una parte si affronteranno Marsiglia e Salisburgo, dall’altra Arsenal ed Atletico Madrid. Gare di ritorno, a campi invertiti, giovedì 3 maggio alla stessa ora. Arsenal-Atletico Madrid è certamente il confronto col maggior blasone: i Gunners sono partiti dalla fase a ...

Calcio : CL - spazio alle semifinali : Martedì si aprirà il sipario sulle semifinali di Champions League con Liverpool-Roma, remake della finale del 1984, vinta dai Reds ai rigori sul ca...

Calcio : FA Cup - United primo finalista : ANSA, - ROMA, 21 APR - Grazie alle reti di Alexis Sanchez e Ander Herrera il Manchester United ha battuto il Tottenham 2-1 a Wembley, guadagnandosi la finale di Fa Cup 2018. Eppure il match si era ...

Calcio - Champions League 2018 : le quattro semifinaliste - c’è anche la Roma. Quando si svolge il sorteggio? Data - programma - orario e tv : Real Madrid, Roma, Bayern Monaco, Liverpool. Sono queste le quattro semifinaliste della Champions League 2018 di Calcio. Una spagnola, una italiana, una tedesca, una inglese: il perfetto scenario della Vecchia Europa. Il Real Madrid, vincitore delle ultime due edizioni della massima competizione continentale, ha eliminato la Juventus allo scadere grazie a un rigore di Cristiano Ronaldo: dopo il 3-0 di Torino, i galacticos sono crollati sotto i ...

Calcio - Europa League 2018 : verso Salisburgo-Lazio. I biancocelesti puntano decisi alle semifinali : La Lazio in quattro giorni si gioca buona parte della stagione: domani sera trasferta in Austria per la sfida al Salisburgo, domenica sera derby capitolino contro la Roma che vale, oltre alla supremazia cittadina, una buona fetta della qualificazione alla prossima Champions League. Prima però, c’è da staccare il biglietto per le semifinali di Europa League: i biancocelesti vorranno certamente emulare i cugini giallorossi, approdati al ...