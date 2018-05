Superbike | GP Gran Bretagna 2018 | prove libere Jonathan Rea scatenato | Sykes tiene il

oasport

(Di venerdì 25 maggio 2018)Rea si è letteralmentenelledel GP di, round valido per il Mondiale. A Donington Park, il Campione del Mondo in carica ha chiuso con il miglior tempo assoluto (1:28.003) siglato nella terza sessione, quando la pista si è asciugata dopo i primi due turni sul bagnato. Il britannico, leader della classifica generale, ha preceduto Tomdi due decimi: le due Kawasaki sembrano decisamente più performanti della concorrenza. Marco Melandri è sprofondato in decima posizione (1:29.275, a 1.2 secondi), palesando delle difficoltà con la sua Ducati mentre l’ottimo Lorenzo Savadori è eccellente terzo su Aprilia a mezzo secondo dal leader. Quarta piazza per la Yamaha di Lowes (a mezzo secondo). Rea aveva chiuso in testa anche il primo turno con mezzo secondo suche aveva poi a sua volta girato i conti nel secondo ...