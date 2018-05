Giustizia | Ue e migranti | tutti i dubbi costituzionali nel contratto M5S-Lega

M5S-Lega - l'intesa ancora non c'è Il Colle concede altro tempo Video Distanze su migranti e Giustizia : ... fa sapere il portavoce M5S e anche fonti della Lega, interpellate al riguardo, non confermano che ci sia una indicazione per il professore di economia a Palazzo Chigi. 'C'è da lavorare ancora ', ...

"Contratto quasi pronto". Ma restano distanze su migranti - Giustizia e grandi opere. Non affrontato tema dei rapporti con l'Ue : In un ufficio del 23esimo piano del Pirellone a Milano, dopo ore e ore di discussione, punto per punto, tema per tema, Laura Castelli domanda ai colleghi della Lega: "Ma voi, questo contratto, lo fate leggere ai vostri parlamentari?". Una domanda della capo delegazione dei 5 Stelle, unica donna al tavolo, che fa intendere che gli sherpa grillini hanno il fiato dei colleghi e degli attivisti sul collo soprattutto su alcuni temi. Troppe ...