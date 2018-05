Don Michele Barone | dagli abusi sessuali alla camorra? Video Iene | “Faceva ambasciate

Sondrio - travolse passanti al mercatino di Natale : «Michele BorDoni è infermo di mente» : «Non era capace di intendere e di volere». Questo l'esito della perizia su Michele Bordoni, 27enne di Poggiridenti , Sondrio, , che si pensava fosse un affiliato all'Isis, effettuata dal dottor Mario ...

Annalisa Minetti a Domenica Live con la figlia Elena e il compagno Michele/ La bimba potrà Donarle la vista? : Annalisa Minetti a Domenica Live con la figlia Elena e il compagno Michele: La sua bambina potrà ridonarle la vista grazie alle cellule staminali? La nuova speranza.(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 14:24:00 GMT)

Il caso Elena Ceste/ Che ruolo ha avuto Michele Buoninconti nella morte della Donna? (Quarto Grado) : Il caso Elena Ceste, che ruolo ha avuto Michele Buoninconti nella morte della donna? La Cassazione si esprimerà tra una settimana in merito alla situazione. (Quarto Grado)(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 09:28:00 GMT)

Trentola Ducenta - Festa in onore di San Giorgio : 'esordio' per Don Michele Mottola - : Lunedì 23 aprile l'alba è stata salutata dal suono delle campane e degli spettacoli pirotecnici. Inoltre, alle 18.30, il Santo Rosario ha preceduto la celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo ...

Luciano Moggi - l’ex dirigente della Juventus ascoltato per l’inchiesta del prete-orco Don Michele Barone : E’ stata aperta un’inchiesta che ha come protagonista Don Michele Barone, il prete delle diocesi di Aversa. Michele Barone è stato accusato, dopo la denuncia del programma ‘Le Iene’, di maltrattamento e abusi sessuali su giovani donne, oltre che dell’esercizio improprio della pratica dell’esorcismo. In tale ambito giudiziario è stato sentito anche Luciano Moggi, ex dirigente della Juventus, radiato a vita dalla ...

I poliziotti nella setta dell'esorcista : agenti-adepti per fermare l'inchiesta su Don Michele : ... potente prelato già a capo dell'Opera pontificia per i pellegrinaggi e tra i religiosi più ricchi del mondo. Un caso, forse. Come gli anni di 'indifferenza' che si sono vissuti in Curia, ad Aversa, ...

I poliziotti nella setta dell'esorcista : agenti-adepti per fermare l'inchiesta su Don Michele : Dove può arrivare una ragnatela intessuta in lunghi anni di silenzi, omissioni, con la complicità di amicizie influenti? Lontano, molto lontano, a leggere ciò che emerge,...

Il caffè al cianuro di Michele SinDona : Dall'anonimato della provincia di Messina, agli uffici della Milano che governava i piani criminali della finanza internazionale: ascesa e declino di Michele Sindona, venuto dal nulla per cambiare la storia d'Italia. E morire misteriosamente con un caffè al cianuro, in un carcere di massima sicurezza.Continua a leggere

Don Michele - pressing su Moggi : ?«Devi restituirmi subito i soldi» : Che la strada degli esorcismi da Casapesenna a Roma fosse più corta di quanto geograficamente sia, lo si era capito nel momento in cui le indagini della Procura di Santa Maria Capua Vetere si...