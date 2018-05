Grande Fratello 15 | Nina Moric e la confessione choc sul figlio perduto da Favoloso

Stefania Pezzopane al Grande Fratello/ Lacrime anche a Pomeriggio 5 : Barbara D'Urso la ringrazia : Stefania Pezzopane fa una sorpresa al fidanzato Simone Coccia Colaiuta entrando nella casa del Grande Fratello 2018: complimenti e applausi per l'onorevole a Mattino 5.(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 18:33:00 GMT)

Grande Fratello : gli sponsor abbandonano e c'è il rischio chiusura : Una notizia alquanto strana, ma è tutto vero: il Grande Fratello potrebbe essere chiuso per sempre nel giro di poco tempo. Rispetto all'esordio, avvenuto nel lontano 2000, oggi siamo alla quindicesima edizione. Il reality show è stato trasmesso tutti gli anni, tranne il 2002, 2016 e 2017 e in questi anni il programma ha visto diversi presentatori ed ospiti. Ma nello specifico, nell'edizione di quest'anno a quanto pare sembra aver toccato il ...

BARBARA D'URSO VS AIDA - “QUESTI RAGAZZI SONO AMATISSIMI”/ Frecciatine a Pomeriggio 5 (Grande Fratello 2018) : BARBARA d’Urso si prepara a condurre una nuova puntata del Grande Fratello 2018, in onda questa sera su Canale 5. La conduttrice è stata criticata per la gestione del reality.(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 17:55:00 GMT)

Il Confine ha tenuto e non è stato invaso dal trash del Grande Fratello : La Rai regala un altro martedì all'insegna della nostra storia, seppur opponendolo al Grande Fratello.Oramai dobbiamo rassegnarci al fatto che Barbara D'Urso e il suo carrozzone prevalgano sistematicamente anche sulla qualità. Il Confine, miniserie articolata in due puntate per la regia di Carlo Carlei, però ha retto l'urto in trincea e cattura 3.666.000 spettatori pari al 15.2% di share.La macchina da presa di Carlei, ...

Grande Fratello 15 | Daytime | Puntata 16 maggio 2018 | In diretta : [live_placement] Grande Fratello 15 è il reality show in onda su Canale 5, condotto in prima serata da Barbara D'Urso con la partecipazione di Cristiano Malgioglio e Simona Izzo nel ruolo di opinionisti, ogni martedì sera.Oltre alla Puntata in onda in prima serata, ogni giorno sarà possibile seguire il Daytime nelle varie finestre in onda sulla reti Mediaset.prosegui la letturaGrande Fratello 15 | Daytime | Puntata 16 maggio 2018 | In ...

Grande Fratello - Luigi Favoloso espulso per l'insulto a Selvaggia Lucarelli : lei lo scopre - come vuole rovinarlo : Non basterà l'espulsione di Luigi Favoloso dal Grande Fratello di Barbara D'Urso per archiviare lo scandalo della maglietta indossata dall'ex compagno di Nina Moric dentro la casa. Favoloso è stato ...

Grande Fratello - Barbara D'Urso blocca Aida Nizar in diretta : l'accusa che il pubblico non doveva ascoltare : Torna il sospetto del televoto truccato al Grande Fratello . Dopo la squalifica di Luigi Favoloso , la sua acerrima nemica Aida Nizar ha gioito come non mai e spinta dall'entusiasmo ha detto qualcosa ...

Grande Fratello 15 - la fuga degli sponsor in un minuto : Grande Fratello 15, la fuga degli sponsor in un minuto Il Grande Fratello 2018 passerà probabilmente alla storia come l'edizione più trash di sempre: i concorrenti portati nella Casa da Barbara D'Urso,...

Luigi Favoloso Nina e la "maglietta sessista" : squalificato/ Grande Fratello - “È stato tutto quasi perfetto…” : Luigi Mario Favoloso squalificato dal Grande Fratello 2018 per una maglietta sessista: la pesante accusa di Mariana Falace e il duro confronto con Nina Moric. (Pubblicato il Wed, 16 May 2018 15:52:00 GMT)

Grande Fratello 2018 : spunta la frase che è costata la squalifica a Luigi Favoloso - un insulto a Selvaggia Lucarelli : La frase sessista di Favoloso sarebbe stata contro la nota opionionista con la quale, come è noto, ci sono state diversi e feroci scontri prima dell'ingresso del concorrente nella Casa.

Grande Fratello - lite in diretta tra Patrizia Bonetti e Mariana Falace : l'insulto sessista che fa vergognare Barbara D'Urso : Dopo aver dato della 'regina del wurstel' a Karina Cascella, Patrizia Bonetti continua con lo stesso stile ad insultare chiunque sia in disaccordo con lei. Durante la puntata del Grande Fratello ...

Grande Fratello da record : su Canale 5 uno share al 25% : Certo, nella prima serata di ieri sera non aveva contro praticamente nessuno, ma la puntata del 15 maggio del Grande Fratello ha fatto il pieno di ascolti . Mollato da alcuni degli sponsor , con le ...

Grande Fratello – Clamoroso : ecco la frase sessista che ha fatto espellere Luigi Favoloso : Luigi Favoloso è stato espulso dalla casa del Grande Fratello 15, l’ex concorrente del reality accusato di aver scritto una frase sessista sulla sua maglia durante la notte Luigi Favoloso ha concluso la sua esperienza al Grande Fratello come peggio non avrebbe potuto. L’ex concorrente del reality, fidanzato di Nina Moric, prima ha visto la compagna dentro la Casa di Cinecittà (vedi qui) e poi è stato espulso a causa di un ...

Ascolti tv : vince il Grande Fratello con il 25% di share - la fiction ' Il confine ' al 15 - 17% : La sfida degli Ascolti di prima serata è stata vinta dalla quinta puntata di Grande Fratello 15: in onda su Canale 5 dalle 21.34 all'1.27, ha registrato 4 milioni 237 mila spettatori e il 24.94% di ...