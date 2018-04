Rinviato a 2 6 concerto Nina Zilli Siena

Olbia - maltempo : Rinviato il concerto del Primo Maggio : La manifestazione di domenica 6 Maggio si articolerà come da programma con la presenza di espositori e spettacoli a partire dalla mattina dalle ore 10, l'area food e il concertone a partire dalle 16.

Al via il rimborso dei biglietti per il concerto dei Tears for Fears a Milano - Rinviato al 2019 : Il concerto dei Tears for Fears a Milano è stato rimandato. Il gruppo si è visto costretto ad annullare i live a causa di un sopraggiunto problema di salute che li avrebbe obbligati allo stop, così come consigliato dal medico. Il live che avrebbero dovuto tenere al Mediolanum Forum di Assago è stato spostato all'inizio del 2019 nella data del 23 febbraio. Il tour, che avrebbe dovuto prendere avvio dal mese di aprile, è stato spostato in ...

Jovanotti malato - Rinviato il concerto a Bologna del 16 aprile : tutti i dettagli : Jovanotti malato con tre giorni di silenzio per edema alle corde vocali. Questo il verdetto del suo foniatra, che ha riscontrato il problema e ha imposto lo stop per non andare a peggiorare la situazione col concerto del 16 aprile all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno. L'artista è stato colpito quindi da questo piccolo problema di salute che lo terrà lontano dal palco del palasport alle porte di Bologna, nel quale avrebbe dovuto tenere la ...