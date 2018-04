Borse poco mosse malgrado Beige Book | Telecom in evidenza

Borse UE in rialzo - poco mossa Piazza Affari : Teleborsa, - poco mossa la borsa di Milano , che non si allinea all'andamento rialzista delle altre Borse di Eurolandia. Il clima si è rasserenato grazie anche all'apertura della Cina al commercio ...

Borse UE in rialzo - poco mossa Piazza Affari : poco mossa la borsa di Milano , che non si allinea all'andamento rialzista delle altre Borse di Eurolandia. Il clima si è rasserenato grazie anche all' apertura della Cina al commercio internazionale .