Basket | Serie A 2018 | Alessandro Gentile fuori due settimane Si complica la corsa ai

(Di mercoledì 11 aprile 2018) Sarà un finale di stagione piuttostoto per la Virtus Bologna, che dovrà fare a meno della sua stella,. L’ala ha rimediato un infortunio nel corso della partita persa sabato sera contro Cantù, in cui tra l’altro, proprio una sua palla persa era costata l’ultimo possesso alla squadra bolognese. Il problema coinvolge la zona del gluteo ed è di natura muscolare: c’è un ematoma non ancora riassorbito che non ha consentito di poter quantificare il reale danno ma i primi esami parlano di una possibile lesione di primo grado. Tradotto in circa duedi stop. L’infortunio dirischia di essere uno spartiacque importante nella stagione della Virtus Bologna. Le V nere sono reduci da due sconfitte consecutive che hanno fatto scivolare la formazione diRamagli al settimo posto, in piena bagarre per accedere alla ...