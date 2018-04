La forza di mia madre

Silvio Berlusconi e il retroscena : 'Anna Maria Bernini era la mia candidata' - la furia di forza Italia : 'In fondo è sempre stata la mia candidata'. Sarebbe stata questa frase uscita dalla bocca di Silvio Berlusconi a far uscire dai gangheri Paolo Romani e Renato Brunetta . A Palazzo Grazioli si sta ...

A 7 anni lotta contro la leucemia linfoblastica acuta - la forza di Giulia : Avviata una raccolta fondi per sostenere le spese della famiglia che deve spostarsi più volte a settimana per le cure della bambina.Continua a leggere

OCSE : Economia globale si sta rafforzando - ma attenzione all'escalation delle tensioni commerciali : L'espansione economica globale si sta rafforzando. La robusta crescita degli investimenti, il rimbalzo associato nel commercio e una maggiore occupazione portano a una ripresa sempre più ampia

OCSE : Economia globale si sta rafforzando - ma attenzione all'escalation delle tensioni commerciali : In Germania la crescita è stimata del 2,4% per quest'anno, mentre nel 2019 l'Economia sarà in salita del 2,2%. In Francia l'OCSE si aspetta un'accelerazione dell'Economia del 2,2% per quest'anno e ...

OCSE : Economia globale si sta rafforzando - ma attenzione all'escalation delle tensioni commerciali : In Germania la crescita è stimata del 2,4% per quest'anno, mentre nel 2019 l'Economia sarà in salita del 2,2%. In Francia l'OCSE si aspetta un'accelerazione dell'Economia del 2,2% per quest'anno e ...

La mia anima femminile è la mia forza a San Vittore : «In dieci anni che faccio il comandante qui non è mai successo che un detenuto mi mancasse di rispetto. Hanno capito tutti la mia disponibilità e hanno deciso di affidarsi. La persona che soffre riconosce l'umanità e la sensibilità, non guarda al sesso del suo interlocutore».Manuela Federico, calabrese di Reggio Calabria, 44 anni, dal 2007 è comandante della polizia penitenziaria e del carcere di San Vittore. Prima donna ...

MotoGP - Andrea Dovizioso : “Sono convinto della mia forza. Mercato? Spero in Ducati siano più buoni che in passato” : Tutto pronto per gli ultimi test collettivi della classe MotoGP sul circuito di Losail (Qatar). Da quest’oggi fino al 3 marzo il tracciato arabo sarà teatro di una tre giorni importante per i team della massima cilindrata pronti a raccogliere informazioni utili per migliorare le moto in vista dell’esordio iridato, previsto proprio su questa pista il 18 marzo. Tra gli osservati speciali Andrea Dovizioso, alfiere della Ducati, che tanto bene ...

Salvini - Autonomia grazie nostra forza : ANSA, - MILANO, 27 FEB - "Se domani Luca Zaia e Roberto Maroni vanno a firmare il pre-accordo sull'Autonomia di Veneto e Lombardia è perché la Lega è forte. Nel programma del centrodestra c'è il ...

Palermo : forza nuova - confermiamo presenza Fiore al comizio di domani : Palermo, 23 feb. (Adnkronos) – “Mentre continuano i tentativi di intimidazione dei centri sociali contro i candidati di Italia agli Italiani – una scritta inequivocabile è apparsa stanotte su un muro di un paese del palermitano – e le fake news sulle modalità di svolgimento della nostra iniziativa elettorale, confermiamo la presenza di Roberto Fiore a Palermo sabato 24 febbraio alle 18.30”. E quanto si legge in una ...

Governo 5 stelle - si rafforza il 'fronte interno'. Spunta l'ipotesi Damiano Tommasi - di P.Salvatori e G.Cerami - : L'economista Lorenzo Fioramonti potrebbe andare all'Economia o allo Sviluppo economico. Gode della stima del leader, e dopo un primo periodo di grande esposizione mediatica, a seguito di una non ...

Governo a 5 stelle - si rafforza il fronte interno. Spunta l'ipotesi Damiano Tommasi : Un vento gelido spazza Roma, mentre Luigi Di Maio è asserragliato con lo staff al gran completo al primo piano del suo comitato elettorale, in una brutta palazzina ocra a due passi dall'ambasciata americana e dalla dolcissima via Veneto.Sono ore febbrili per il Movimento 5 stelle e per il suo leader. In ballo c'è la definizione della squadra di Governo, e la promessa di annunciarla prima delle elezioni. Momenti ingarbugliati, nei ...

Cina - confermato ruolo fondamentale della nuova forza motrice per la crescita dell'economia : ... con la creazione di un ambiente politico favorevole allo sviluppo delle "quattro nuove economie" e attraverso l'integrazione di internet, big data e intelligenza artificiale con l'economia reale.

Federico D'Incà : Il Movimento 5 Stelle vuole proseguire e rafforzare il processo di autonomia del Veneto e della Provincia di Belluno : ... come appunto vuole fare il Movimento 5 Stelle, dei cittadini alla politica per far sì che ci sia la vicinanza del legislatore al cittadino in modo tale che le scelte siano il più possibile condivise ...

Fabrizio Frizzi - come sta dopo l'ischemia?/ "Mia figlia mi dà la forza - ma prego di essere fortunato" : Fabrizio Frizzi, dopo l'ischemia che lo ha colpito lo scorso ottobre, si racconta al settimanale Oggi e svela: "Mia figlia mi dà la forza, ma prego di essere fortunato".(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 16:54:00 GMT)