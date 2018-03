Di Maio | per il governo si tenga conto del risultato del 4 marzo

Camera - Di Maio : 'Molto contenti per elezione Fico' : Uscendo dal palazzo dei gruppi il capo politico del M5S ha commentato con i cronisti l'elezione di Roberto Fico a presidente della Camera: 'Siamo molto contenti'. Poi Di Maio non ha voluto rilasciare ...

Toninelli : fiducioso per la partita del governo - Di Maio premier : Roma, 24 mar. , askanews, 'Con chi ci sta facciamo il governo: come è andata bene per i presidenti delle Camere sono fiducioso andrà bene anche per il governo'. Lo ha detto Danilo Toninelli, ...

M5s - Di Maio ha scelto FraccaroEcco perché ha silurato Fico Resa dei conti finale nel centrodestra : Luigi Di Maio arresta i sogni di Roberto Fico, capo dell'ala ortodossa del M5s, e candida il fedelissimo Riccardo Fraccaro alla Presidenza della Camera. Resa dei conti finale nel centrodestra Segui su affaritaliani.it

Presidenze - centrodestra spaccato. Verso l'intesa tra Lega e M5s. Di Maio : 'Un segnale per il governo' : Come presidente del Senato il Carroccio vota la Bernini al posto di Romani voluto da Forza Italia. Lei: 'Non sono disponibile'. Ira di Berlusconi: 'La mossa di Salvini un atto ostile'. Per la Camera i ...

'Questo è il segnale...'. Il colpaccio di Di Maio. Salvini in contropiede - cosa sta per succedere : La Lega ha appena fatto la sua scelta rompendo il centrodestra: Anna Maria Bernini. E Luigi Di Maio , circondato dai suoi, Roberto Fico, Alfonso Bonafede, Pietro Dettori e Vincenzo Spadafora, gongola. ...

Anzaldi (PD) : Cecconi - perché Di Maio non parla? : Anzaldi (PD): Degli impresentabili del M5s nessuno si e’ ritirato – Roma – Michele Anzaldi, deputato del Partito democratico, ha rilasciato alcune dichiarazioni attraverso Facebook.... L'articolo Anzaldi (PD): Cecconi, perché Di Maio non parla? proviene da Roma Daily News.

Rimozione lampo per i murales di Salvini e Di Maio che si baciano : Roma, 23 mar. , askanews, Nel giorno in cui si vota per eleggere i presidenti di Camera e Senato, nel centro di Roma di notte sono spuntati due murales, proprio vicino ai palazzi delle istituzioni. In ...

Elezioni presidenti Camera e Senato - diretta – Al primo voto scheda bianca per tutti i partiti. Di Maio : “Mai Nazareno bis” : E’ il giorno delle prime votazioni alla Camera e al Senato per eleggere i presidenti. E’ quasi certo che l’elezione non avverrà oggi e che tutti i partiti voteranno scheda bianca nei primi scrutini: lo hanno già ufficializzato tutti i partiti. A minare l’intesa che sembrava raggiunta soprattutto la candidatura a presidente del Senato, da parte di Forza Italia e quindi del centrodestra, di Paolo Romani, condannato in ...

Salvini e Di Maio si baciano per le strade di Roma. Il murales firmato Tvboy : "Gli opposti si attraggono" : Matteo Salvini stringe tra le mani il volto sorridente di Luigi Di Maio. Lui, in punta di piedi, cede all'abbraccio e lo bacia. Sullo sfondo un cuore rosso suggella l'intesa tra i due vincitori di queste ultime elezioni: da una parte il segretario leghista – cravatta verde e bandiera anti-Europa sul petto – dall'altra il leader del Movimento, con le cinque stelle cucite sul braccio.L'opera si chiama "Amor populi" ed è comparsa ...

Molinari : 'Una prova di leadership per Di Maio e Salvini' : Il 4 marzo è stato espresso un voto spartiacque, che ha cambiato la mappa politica del nostro Paese. Il risultato riversa sulle spalle dei vincitori, Di Maio e Salvini, un test di leadership. Restando compatto, il centrodestra ha indovinato la prima mossa, ora la palla è ...

"La Lega ci ha traditi". L'ira di Di Maio e i suoi : "Non possiamo legittimare Berlusconi - ha perso le elezioni" : Il Movimento 5 Stelle si ritrova spiazzato. L'aria che tira è pessima: "La Lega ci ha traditi". È con il Carroccio infatti che, fino a mercoledì mattina, Luigi Di Maio riteneva di aver chiuso un accordo per spartirsi le presidenze di Camera e Senato. Ma la proposta unitaria del centrodestra e l'insistenza con cui Forza Italia, con l'appoggio del Carroccio, sostiene il nome di Paolo Romani alla presidenza di Palazzo Madama ha ...

Camere - il centrodestra : il candidato per il Senato resta Romani. Berlusconi : 'Di Maio deve parlare anche con me' : ' Di Maio deve parlare anche con me... '. Silvio Berlusconi ne fa una questione di principio, di metodo, ma anche di orgoglio e legittimazione politica. Durante il vertice di questa mattina a palazzo Grazioli con Matteo Salvini e Giorgia Meloni il Cav, raccontano fonti azzurre, avrebbe ribadito che la trattativa per il rinnovo delle ...

