CalcioWeb | l’App si aggiorna | tutto su Serie A | calciomercato e campionati esteri

calcioweb.eu

(Di martedì 20 marzo 2018) Sil’App diappositamente realizzata per tutti i tipi di dispositivi con sistema operativo iOS e Android. L’App è disponibile per iPhone e iPad sulStore, e per tutti i dispositivi che utilizzano Android su Google Play. Per coloro che già utilizzavanodi, basterà semplicementerla per poterne apprezzare tutte le novità. La grafica è molto più familiare perchè richiama la versione mobile del giornale, evitando così confusioni tra schermate con browser differenti. Tornano anche le notifiche push per glimenti più importanti, in modo da poter avere sempre le notizie a portata di mano.tieneti con notizie suA,B,C, Champions League, Europa League,per essere sempre infomati sul mondo del pallone. Ecco i link utili da iTunes e Google Play: Scarica ...