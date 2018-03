Acqua alta a Venezia | toccati i 124 cm record per il 2018

Acqua alta a Venezia : previsione aggiornata - picco di marea a 125 cm alle 23 : 30 : Il centro previsioni e segnalazioni maree della Protezione civile – direzione Polizia Locale del Comune di Venezia rende noto che la previsione per l’alta marea di questa sera è salita a 125 cm alle 23:30. Nel caso in cui si raggiungessero i 125 cm ciò comporterebbe un allagamento del 37% della città: ciò implicherebbe la necessità, da parte di Veritas, di rimuovere le passerelle in alcuni percorsi, rendendo agibile parte della città ...

Maltempo Venezia - Acqua alta eccezionale : previsti 120 cm alle 23.30 : E’ prevista per questa sera a Venezia l’arrivo della più alta marea dell’ultimo periodo. Dopo i valori tra i 100 e 115cm, alle 23.30 di oggi il centro previsioni e segnalazioni maree della protezione civile ritiene che il livello possa giungere a 120cm, allagando quasi un terzo della città. Veritas fa sapere che qualora il valore rilevato fosse superiore, alcune passerelle potrebbero essere tolte per evitare il pericolo di ...

Acqua alta a Venezia - allagato il 12% della città : 110 cm sul medio mare : Acqua alta stamane a Venezia, dove la punta massima di marea sul medio mare ha raggiunto i 110 cm alle 9.45, secondo le rilevazioni del centro previsioni maree del Comune. Il Centro maree ricorda che un’alta marea di 110 cm comporta un allagamento pari al 12% della superficie viaria. L'articolo Acqua alta a Venezia, allagato il 12% della città: 110 cm sul medio mare proviene da Il Fatto Quotidiano.

Acqua alta a Venezia : raggiunti 109 cm - domani prevista marea molto sostenuta : Oggi, venerdì 16 marzo, la marea a Venezia ha raggiunto 109 cm alle ore 9.45. Già da alcuni giorni il Centro Previsioni e Segnalazioni Maree della Protezione Civile – direzione Polizia Locale del Comune di Venezia, aveva segnalato la possibilità di fenomeni di Acqua alta per questi giorni. Questa mattina alle 6.45 aveva portato la previsione da 105 cm a 110 cm, utilizzando i consueti canali di informazione e azionando le sirene. Per questa sera ...

Maltempo - emergenza pioggia : il Po sale di 2 metri in 24 ore - Acqua alta a Venezia : Il Maltempo, e soprattutto la pioggia incessante, continua a creare problemi in Italia. E sembrano lontane le immagini della secca del Po della scorsa estate, quando il letto del fiume era coperto da erba e cespugli. Dopo le ultime piogge, il suo livello è salito di circa 2 metri in 24 ore e l’arrivo di altre perturbazioni, che porteranno violenti temporali, desta preoccupazione. Così come l’acqua alta a Venezia, che ha raggiunto i ...

Acqua alta a Venezia : stasera prevista punta massima di marea di 110 cm : Il Centro Previsioni e Segnalazioni Maree della Protezione Civile – direzione Polizia Locale del Comune di Venezia informa che per oggi, lunedì 12 marzo, si prevede una punta massima di marea di 110 cm per le ore 21.30. L'articolo Acqua alta a Venezia: stasera prevista punta massima di marea di 110 cm sembra essere il primo su Meteo Web.

Il Bangladesh e l’emergenza Acqua alta : Entro il secolo il livello dell’acqua sulle coste del Bangladesh salirà da 40 centimetri al metro e mezzo. Situazioni di improvviso innalzamento delle acque a causa di tempeste e maree, oggi piuttosto rare, si manifesteranno dalle tre alle 15 volte l’anno. Fenomeni che metterebbero la popolazione in ginocchio. Come si sta preparando il paese a queste emergenze? È il caso di costruire delle barriere oppure è meglio lasciare che l’acqua entri e ...

Acqua alta a Venezia : picco di marea a 119 cm - allagato il 28% della città [GALLERY] : 1/6 ...

Venezia - Acqua alta : 199 cm su medio mare : 02.15 acqua alta a Venezia, con una punta massima che ha raggiunto i 119centimetri sopra il medio mare. Quando viene raggiunto questo livello viene allagato circa il 28% del centro storico. Il Centro previsioni del Comune ha registrato il picco di acqua alta alle 20.50. La cittadinanza era stata avvisata già nel tardo pomeriggio di ieri, con sirene e sms.

Picco di marea e scirocco : Acqua alta nel porto di Cesenatico : acqua alta nel porto di Cesenatico. 'Complice un Picco di marea accompagnata da vento di scirocco si è alzato il livello del porto canale fino a far scattare l'allerta preventivo - afferma il sindaco ...

Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia : criticità “gialla” per possibili mareggiate e Acqua alta sulla costa : La Protezione civile regionale del Friuli Venezia Giulia ha diramato un’Allerta Meteo “gialla” per il tardo pomeriggio e la serata di oggi a causa di possibili mareggiate e acqua alta sulla costa, in particolare in concomitanza con il picco di marea previsto tra le 20 e le 21. sulla regione transiterà un fronte proveniente dal Mediterraneo occidentale, che sarà preceduto da correnti sciroccali molto umide e miti e che sarà più ...

Acqua alta a Venezia : prevista punta massima di marea di 110 cm : Il Centro Previsioni e Segnalazioni Maree della Protezione Civile – direzione Polizia Locale del Comune di Venezia, ha previsto per domani 11 marzo, alle ore 21.30, una punta massima di marea di 110 cm (codice arancio). La comunicazione è stata data con un Sms inviato alle ore 13 di sabato 10 agli oltre 70mila iscritti al servizio. Dal primo mattino di domenica è previsto vento di scirocco che dall’Adriatico meridionale, nel corso della ...

