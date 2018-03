South Park | Scontri Di-Retti | ecco quando arriverà il DLC Dal Tramonto Fino Alla

South Park Scontri Di-Retti : Il DLC arriva il 20 Marzo : Ubisoft e South Park Digital Studios annunciano che il DLC “Dal tramonto fino alla casa Bonita” di South Park : Scontri Di-Retti sarà disponibile dal 20 Marzo per PlayStation 4, Xbox One e PC. Dal tramonto fino alla casa bonita: Il nuovo DLC di South Park Scontri Di-Retti Sviluppato dallo studio Ubisoft di San Francisco in collaborazione con South Park Digital Studios, il DLC “Dal tramonto fino alla casa ...

South Park : Il Bastone della Verità – Disponibile da oggi su PS4 e Xbox One : Ubisoft annuncia che South Park: Il Bastone della Verità è ora acquistabile per PlayStation 4 e Xbox One. Questo pluripremiato gioco debutta quindi come titolo indipendente anche sulle console di nuova generazione. South Park: Il Bastone della Verità è acquistabile per 29,99€. South Park: Il Bastone della Verità da oggi anche su PS4 e Xbox One Il Bastone della Verità, vincitore di numerosi premi ...

Una versione Nintendo Switch di South Park : Scontri Di-Retti in arrivo? : South Park: Scontri Di-Retti è stato elencato da alcuni rivenditori anche per Nintendo Switch, per quanto mancino conferme ufficiali da parte degli sviluppatori.Come riporta Nintendoeverything, Amazon Mexico mostra in catalogo la versione Switch del gioco uscito epr PS4, Xbox One e PC, pur in mancanza di un annuncio ufficiale. Si potrebbe dunque trattare di un semplice errore, ma ignorare una simile cosa non è facile.Amazon Mexico indica che la ...

South Park : Il Bastone della Verità arriva anche su Xbox One e PS4 : Ubisoft è lieta di annunciare, che South Park: Il Bastone della Verità, a distanza di anni dal lancio su Xbox360 e PS3, sarà disponibile anche su Xbox One e PS4 a partire dal 13 Febbraio 2018 al costo di 30€. South Park: Il Bastone della Verità approda su Nextgen Il gioco sarà per la prima volta disponibile su console di nuova generazione. South Park: Il Bastone della Verità, vincitore ...