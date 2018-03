Cina sempre più superpotenza | spese militari in crescita dell' 8%

Rinoceronte bianco settentrionale : la salute dell’ultimo esemplare maschio sta peggiorando - specie sempre più viCina all’estinzione : La salute dell’ultimo Rinoceronte bianco settentrionale maschio del mondo sta peggiorando, portando la specie ancora più vicino all’estinzione a causa del bracconaggio. Il Rinoceronte di 45 anni si chiama Sudan e vive in una riserva in Kenya con le ultime due femmine di Rinoceronte settentrionale bianco, che sono sua figlia e sua nipote. Sudan sembrava essersi ripreso bene da un’infezione alla zampa posteriore destra alla fine del 2017 ma ...

Sempre più viCina la versione Switch di Little Nightmares? : Già dallo scorso mese di gennaio si vociferava una possibile versione Switch di Little Nightmares, l'affascinante puzzle-platform recensito tempo fa sulle pagine di Eurogamer.it inizialmente non previsto per l'ibrida di Nintendo.Oggi arrivano ulteriori indiscrezioni, riportate da Wccftech, che vorrebbero Little Nightmares in arrivo su Switch: il titolo è, infatti, comparso nel curriculum di un dipendente di Engine Software che conferma di essere ...

Cina - sempre più auto elettriche : Daimler ingrana la marcia : Il gruppo di Mercedes e Smart si allea con Baic per costruire una nuova fabbrica di auto elettriche. E dalla Cina arriva l'assist di un nuovo azionista

Cina - sempre più auto elettriche : Daimler ingrana la marcia : Photo: reshape from Håkan Dahlström on Flicrk.com. License CC BY 2.0 La Cina accelera sull’auto elettrica. L’ultimo investimento è frutto dell’accordo tra la tedesca Daimler e la casa automobilistica cinese Baic, partner della prima nel mercato del Dragone. Le due aziende costruiranno una fabbrica di auto elettriche targate Mercedes-Benz per 1,5 miliardi di euro. L’annuncio arriva nelle stesse ore in cui il primo ...

Treasury - investitori esteri comprano meno bond. Gli Usa di Trump sempre più ostaggio della Cina : Nuova asta di Treasury negli Stati Uniti, ennesimo record per i tassi. Dopo i $179 miliardi di titoli di stato che il Tesoro Usa ha collocato l'altro ieri, nella giornata di ieri a essere immessi sul ...

Spotify sempre più viCina al lancio di speaker intelligenti. Apple è avvisata : La società, leader indiscussa nel campo dello streaming musicale, ha pubblicato negli ultimi mesi una serie di annunci con i quali sta reclutando figure specializzate tra cui project manager, ...

VIRGINIA STABLUM/ Uomini e Donne : compie 20 anni. Sempre più viCina a Nicolò? : VIRGINIA STABLUM, ex di Ignazio Moser, è una delle corteggiatrici di Nicolò Brigante al trono over di Uomini e Donne. La bella trentina ha appena compiuto 20 anni.(Pubblicato il Mon, 19 Feb 2018 13:40:00 GMT)

Allerta Meteo - ciclone Africano verso il mar Jonio : tempesta sempre più viCina a Malta - maltempo estremo in arrivo al Sud : 1/50 ...

“Ma avete visto che è successo?”. Sanremo : Michelle e quella donna : “Assurdo”. Durante la diretta la Hunziker si avviCina a lei e dopo qualche ora la sua vita cambia per sempre : Rosa Trio prima di ieri sera era una signora come un’altra: oggi tuttavia è una celebrità. Cosa è successo nel frattempo? Da pochi follower a 3mila in pochi secondi fino a raggiungere i 16mila in due ore… e siamo ancora in forte ascesa. È quello che è successo al profilo Instagram della signora intervistata da Michelle Hunziker tra il pubblico del Teatro Ariston Durante la prima puntata del Festival di Sanremo 2018. “Ma lei è ...

Milan - Bacca vuole rimanere al Villarreal. Cessione sempre più viCina : ... la Juve domina il Sassuolo, il Milan pareggia ad Udine Udinese-Milan 1-1, video highlights con il gol di Suso e l'autogol di Donnarumma Dove vedere Udinese-Milan, diretta TV e streaming oggi 4 ...

Paola Di Benedetto sempre più viCina a Monte : la novità sul rapporto : Isola dei Famosi: Paola Di Benedetto parla di Francesco Monte A poche ore dalla terza diretta dell’Isola dei Famosi gli equilibri in Honduras si fanno più delineati. La liaison tra Francesco Monte e Paola Di Benedetto si sta facendo sempre più stretta, al punto che la coppia fa fatica a separarsi, anche se solo per qualche ora. Svelato il mistero del naufrago solitario infatti, tra i Peor è approdato Simone Barbato. Il mimo di Avanti un ...

Eur/Usd : sempre più viCina quota 1 - 25 : lontani i pericoli di una deriva politica antieuropea, ottimismo per un Quantitative Easing ancora presente sebbene monderato negli acquisti, dati macro che permettono di guardare avanti. Ecco il mix ...

Sempre più Cina nel futuro di Tesla con il nuovo supercharger da 50 posti : Tesla Sempre più proiettata verso la Cina. Il gruppo di Elon Musk ha realizzato un maxi-supercharger per i propri veicoli, a Pechino, che può ospitare contemporaneamente fino a cinquanta autovetture, ...

Abramo saluta Prefetto Latella : 'Sempre viCina ad Enti Locali' : 'Il Prefetto di Catanzaro Luisa Latella presto lascerà la nostra città per ricoprire il ruolo di Commissario straordinario presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per le Universiadi di Napoli ...