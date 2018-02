Ambasciata Usa a Gerusalemme | Trump tira fuori dai guai l' amico Bibi

huffingtonpost

: Israele, media: ambasciata Usa a Gerusalemme dal 14 maggio #Gerusalemme - MediasetTgcom24 : Israele, media: ambasciata Usa a Gerusalemme dal 14 maggio #Gerusalemme - TgLa7 : #Media, ambasciata Usa a Gerusalemme dal 14 maggio. 'Ambasciatore Friedman si spostera' nell'attuale sede consolare' - HuffPostItalia : Ambasciata Usa a Gerusalemme dal 14 maggio -

(Di venerdì 23 febbraio 2018) Cosa non si fa per aiutare unin difficoltà. Ad, esempio, si può anticipare l'insediamento del proprio ambasciatore in quella che fino ad oggi è stata sede consolare ed ora sta per diventare l'degli Stati Uniti a. Molto prima dei tempi preventivati da Washington (prima della fine del 2019). Donaldaccelera i tempi e questo, dicono ad HP fonti bene informate a, per sostenere il "più fedele alleato degli Usa in Medio Oriente", vale a dire il primo ministro Benjamin Netanyahu, nel momento più difficile della sua lunga carriera politica, alle prese con la raccomandazione rivolta dalla Polizia alla Magistratura per rinviarlo a giudizio per reati di corruzione. "" ha bisogno di risultati concreti, che rafforzino il suo credito verso il proprio elettorato. E inaugurare l'statunitense a...