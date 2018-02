Governo a 5 stelle | si rafforza il fronte interno Spunta l' ipotesi Damiano Tommasi

huffingtonpost

(Di mercoledì 21 febbraio 2018) Un vento gelido spazza Roma, mentre Luigi Di Maio è asserragliato con lo staff al gran completo al primo piano del suo comitato elettorale, in una brutta palazzina ocra a due passi dall'ambasciata americana e dalla dolcissima via Veneto.Sono ore febbrili per il Movimento 5e per il suo leader. In ballo c'è la definizione della squadra di, e la promessa di annunciarla prima delle elezioni. Momenti ingarbugliati, nei quali si sta facendoa una serie ormai lunga di rifiuti e alla necessità di riempire tutte le caselle con le personalità adeguate.Sono più di settantadue ore che i cellulari della comunicazione 5e di chi segue da vicinissimo Di Maio squillano a vuoto, i messaggi rimangono senza risposta. Ma dalle tende sempre rigorosamente chiuse del quartier generale filtra l'indicazione di una parziale novità. ...