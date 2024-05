Internazionali d’Italia 2024 - Passaro eliminato al terzo turno | avanti il portoghese Borges

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di domenica 12 maggio 2024) Roma, 12 maggio– Francescoesce di scena aldegli(terra, montepremi 9.094.379 euro), torneo Atp Masters 1000 in corso di svolgimento sui campi in terra battuta del Foro Italico a Roma. Il 23enne perugino, numero 240 del mondo e proveniente dalle qualificazioni, cede al 27enneNuno, numero 53 del ranking Atp, con il punteggio di 4-6, 7-6 (10-8), 7-6 (7-4) dopo oltre tre ore di gioco. L'azzurro spreca un match point nel tie-break del secondo set. (Fonte Adnkronos) FOTO MAIOZZI FITP –bnlditalia.com