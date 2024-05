La lega sportiva EA | Vengo con te - mano dell’attaccant - va bene? | l’audio del Villarreal

Quando la bella stagione prende il via e le temperature iniziano a rialzarsi le migliori giacche primaverili uomo sbocciano a poco a poco tra le vie della città. E noi non possiamo che esserne felici: è tempo di cambiare l'armadio, virando verso ...

Stadio, due progetti per i nuovi distinti. Le prime fuori casa - Stadio, due progetti per i nuovi distinti. Le prime fuori casa - Lavori al Sinigaglia Gli scenari per non perdere la A. Già domani i primi incontri: il cantiere va aperto subito Lo spettacolo della serie A al Sinigaglia Si può fare. Ma i tempi sono strettissimi. C ...

Tudor sull'esclusione di Luis Alberto dai convocati: "Fuori per un motivo" - Tudor sull'esclusione di Luis Alberto dai convocati: "Fuori per un motivo" - Dopo il pareggio (2-2) a Monza e il confronto tra i tifosi e i giocatori biancocelesti, una partita da non fallire. Proseguendo, Tudor ha aggiunto e concluso: "Noi abbiamo le nostre idee e i nostri ...

Suzuki RG 250 Gamma, il sogno si avvera - Suzuki RG 250 Gamma, il sogno si avvera - Nel 1987 la Suzuki importa anche in Italia la pepatissima RG 250 Gamma, bicilindrica supersportiva a due tempi già disponibile sul mercato giapponese dal 1983. È veloce e maneggevole, ha prestazioni d ...