Due goal all' Empoli e la Lazio prende 3 punti preziosi

(Di domenica 12 maggio 2024) AGI - Europa sicura. Lasi impone 2-0 sull'all'Olimpico: decidono i gol di Patric e Vecino, la squadra di Tudor si garantisce l'accesso alle prossime coppe europee: le prossime due giornate stabiliranno quale competizione ospiterà i biancocelesti. Festa completa per la. Prima del calcio d'inizio celebrata la ricorrenza dei cinquanta anni dalla conquista del primo storico Scudetto del 1974, vinto da una squadra rappresentata da Lenzini, Maestrelli e Chinaglia. Per l'si fa durissima in zona salvezza. Dopo appena 7' di gara i padroni di casa si ritagliano la loro prima occasione con un insidioso cross di Felipe Anderson, sul quale Zaccagni non arriva per una questione di centimetri. Quattro minuti più tardi il brasiliano, servito da Kamada, arriva alla conclusione, ma viene murato dalla ...