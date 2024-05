Cosa significa l’attacco della Russia sul fronte nord in Ucraina L’analisi del gen Jean

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di domenica 12 maggio 2024) Venerdì 10 maggio scorso le forze russe (sembra 4 battaglioni) partendo dal confine hanno sferrato un attacco a una settantina di km a-Est di Kharkiv penetrando inper 5 km per unampio una decina. Gli attacchi sono proseguiti nei giorni successivi, conquistando qualche altro villaggio. Non hanno sfondato le linee ucraine, rafforzate con unità tenute in riserva o provenienti da Sud, dalprincipale del Donbass, in particolare dalla posizione strategica di Chasiv Yar, tenuta dalla leggendaria 92^Brigata d’assalto. Non sono chiari gli obiettivi delrusso. Secondo il Cremlino avrebbe lo scopo di creare una fascia di sicurezza di circa 10 km, a protezionecittà di Belgorod, oggetto non solo di attacchi da parte di droni e ...