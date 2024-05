Anm | non separare carriere -pm indebolito

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 12 maggio 2024) 15.37 Approvata all'unanimità la mozione finale del Congresso dell'Anm."La separazione dellenon è affatto funzionale a garantire la terzietà del giudice,ma appare strumento per indebolire in modo sostanziale il ruolo del pubblico ministero", recita il testo. La magistratura dice no anche al "complessivo indebolimento del Csm, unico presidio a tutela dell'autonomia e indipendenza dei magistrati". L'Anm promuove una "mobilitazione culturale e comunicativa per informare sulla propria opposizione alla riforma".