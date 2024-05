Blinken - a Gaza uccisi più civili che terroristi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 12 maggio 2024) Asono statipiùchee c'è un divario fra le intenzioni di Israele e i risultati in termini di protezione dei. Lo ha detto il segretario di Stato Usa Antonyin un'intervista a Cbs. Nel rapporto del Dipartimento di Stato presentato al Congresso nei giorni scorsi si afferma che Israele ha "la conoscenza e gli strumenti per attuare le pratiche migliori per ridurre i danninelle sue operazioni militari". Tuttavia, i "risultati sul terreno, incluso l'elevato numero di vittime, sollevano sostanziali dubbi sul fatto che l'Idf li abbia usati in modo efficace in tutti i casi".