Nauseante - la furia contro il vincitore dell’Eurovision Scatta la polemica

(Di domenica 12 maggio 2024) Nemo ha segnato la storia diventando il primo artista non binario a trionfare all’Eurovision Song Contest 2024. Nel suo discorso di vittoria, Nemo ha espresso profondo orgoglio non solo per se stesso, ma per tutta la comunità di persone non binarie e fluide: “Spero che con questa vittoria ci sia più empatia e comprensione reciproca. Dobbiamo parlare l’uno con l’altro e spero che stasera possa essere un modo per ricordarcelo. Sono semplicemente grato per questa esperienza e per tutti gli amici che ho conosciuto lungo questo percorso. Questa è stata una delle rappresentazioni più queer che abbiamo visto all’Eurovision ed è stato fantastico”, ha dichiarato emozionato. Di diverso avviso è stato Roberto Vannacci, generale sospeso dall’Esercito e attualmente candidato con la Lega per le prossime elezioni europee. Vannacci ha espresso un’opinione critica sulla vittoria di Nemo, dichiarando ...