La lettera di Tonino Lamborghini a Flavia Borzone | Non sarà mai mia figlia - da lei solo opportunismo

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 12 maggio 2024) «A prescindere da come andranno i procedimenti in corso,nonmai mia».scrive una durapubblicata da Il Resto del Carlino in risposta alle dichiarazioni degli avvocati delle due donne con le quali è in causa per diffamazione, dopo l’udienza dello scorso lunedì quando i legali hanno presentato tre testimonianze che proverebbero come, 36 anni originaria di Napoli, sia lalegittima dell’imprenditore, attivo nel lusso e nell’immobiliare. Questo è quello che sostiene la madre, Rosalba Colosimo, e ora entrambe sono state querelate daper aver raccontato tutto in tv e a una rivista. «La famiglia ...