Firenze è ferita dal degrado Renzi a valanga contro Nardella

(Di domenica 12 maggio 2024) A Dariosaranno fischiate le orecchie. Matteova all'attacco. Da ex sindaco diha a cuore la sua città natale e non perde occasione per puntare il ditoile la sporcizia che si vedono ovunque: dal centro alla periferia. «Le nostre città sono capolavori di bellezza. L'incuria, la sciatteria, ilferiscono questo patrimonio. Da sindaco avevo lanciato gli "angeli del bello" e una iniziativa speciale per ripulire. Negli ultimi anni purtroppo le cose sono peggiorate. Con Stefania Saccardi e con i candidati al Comune abbiamo fatto una passeggiata nelle zone del centro. La ripeteremo anche nelle periferie. L'obiettivo? Segnalare le cose che non vanno e lottare perché il Comune cambi marcia dedicando più cura ...

Firenze , 17 aprile 2024 - Via Torcicoda , l’asse portante dell’Isolotto, abbandonata e in balia del degrado , soprattutto nelle ore notturne. Lo denunciano i sempre meno commercianti che chiudono il bandone nelle ore più tarde della sera. I punti ...

Eike Schmidt , di tempo per decidere di candidarsi ce ne ha messo. E perché alla fine si è gettato nell’agone politico? "Non è che tentennavo: lo faccio o non lo faccio. Ma c’è stato un lavoro organizzativo prima di dire ‘mi lancio’. La discesa ...

Matteo Renzi contro il sindaco Nardella: "Firenze ferita dal degrado" - Matteo Renzi contro il sindaco Nardella: "firenze ferita dal degrado" - A Dario Nardella saranno fischiate le orecchie. Matteo Renzi va all'attacco. Da ex sindaco di firenze ha a cuore la sua città natale e non ...

Buche e sporcizia, Saccardi e Renzi scattano foto e lanciano la “campagna per il decoro” - Buche e sporcizia, Saccardi e Renzi scattano foto e lanciano la “campagna per il decoro” - Una camminata per firenze armati di telefonino per immortalare immagini-simbolo del degrado e dell’incuria cittadina da consegnare poi all’amministrazione Nardella. Questa l’iniziativa lanciata da Mat ...

Renzi e Saccardi lanciano la Camminata per il decoro - Renzi e Saccardi lanciano la Camminata per il decoro - La candidata sindaca per Italia Viva Stefania Saccardi ha recentemente espresso preoccupazione per la mancanza di soluzioni da parte dell’attuale giunta comunale, sulla tematica dei parcheggi, ...