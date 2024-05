MotoGP - Jorge Martin | Weekend perfett - non devo dimostrare nulla a nessuno

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.15 Bagnaia si è fermato ai box dopo una manciata di giri in questo secondo run e rimane quinto a 157 millesimi da Bastianini . Jorge Martin si lancia di nuovo e arriva al T2 con soli 95 millesimi di ...

Stefano De Martino (Us Rai) E’ arrivato il momento per Stefano De Martino. Potrebbe essere lui l’uomo designato dalla Rai per il dopo Amadeus. Giovane (per davvero), ha dalla sua parte fama accompagnata da presenza scenica e dal tocco di ...