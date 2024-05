Giulia Cecchettin - il papà Gino Cecchettin ha annunciato che in autunno nascerà la Fondazione Giulia

(Di domenica 12 maggio 2024)haal Salone del Libro di Torino la nascita dellain. Ildella ventiduenne scomparsa lo scorso novembre si trova per la prima volta all’evento per presentare il libro ‘Cara’ ., inlaIldipresenta al Salone del Libro di Torino il libro Carae annuncia che in...

«Non ho mai pensato di crescere senza di te. Non avevo mai programmato di non vedere la tua età. Non avevo mai pianificato di festeggiare il tuo compleanno senza te. Mi manchi così tanto». Sono le parole che Elena Cecchettin ha affidato ai social ...

"La vita è corta, il tempo non è mai sufficiente. Ora so quanto è importante un abbraccio. Ma a Giulia io non potrò più dire ti amo". Sono le parole toccanti di Gino Cecchettin , intervistato da Annalisa Cuzzocrea, vice direttrice de La Stampa, ...

Elena Cecchettin: «Ribelliamoci alla violenza patriarcale». Ma viene contestata in pubblico. «Giù le mani dai bambini» - «È giunto il momento di mettere in discussione l'idea stessa di forza e di esplorare altre forme di potere, quelle che non si basano sull'oppressione e sulla ...

Salone del Libro, con il rosario in mano urla a Elena Cecchettin "vade retro Satana" - La sorella di giulia, assassinata l'11 novembre 2023 dall'ex fidanzato Filippo Turetta, era intervenuta alla kermesse con un monologo contro la violenza ...

Gino Cecchettin: «Da Giulia ho imparato ad essere meno maschia Alfa» - «giulia era una persona buona. Aiutava chiunque ne avesse bisogno, non sopportava la violenza. Con uno sguardo ti metteva dalla parte del torto. Oggi è il simbolo della lotta contro ...