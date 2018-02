Telegram X | cos’è e cosa cambia

chimerarevo

: RT @asthesir: #PostPickr torna alla guida dei social tool per #Telegram con la formattazione nei canali. Cos'è e come si usa @AppElmo https… - postpickr : RT @asthesir: #PostPickr torna alla guida dei social tool per #Telegram con la formattazione nei canali. Cos'è e come si usa @AppElmo https… - ilcomand : Cos’è sta roba del gruppo Telegram? - asthesir : #PostPickr torna alla guida dei social tool per #Telegram con la formattazione nei canali. Cos'è e come si usa… -

(Di martedì 20 febbraio 2018) Conosciamo tutti ormai, il famoso servizio di messaggistica istantanea. L’app è molto famosa perchè integra funzioni interessanti come bot, canali, stickers, cloud personale e autodistruzione di messaggi. Questo client è ben diverso da WhatsApp e, nonostante sia in netto vantaggio, è fuori discussione chestia scavalcando il servizio di messaggistica di casa Facebook. Se, ultimamente, ti è capitato di aver visto sullo store una nuova versione di, non ti stai sbagliando, è tutto vero!X, infatti, è stata pubblicata dapprima sull’App Store, successivamente su Google Play Store. Di che si tratta? In principio questa applicazione, disponibile esclusivamente per iPhone e per iPad, veniva giustificata come una versione più personalizzabile distessa, introducendo la sezione “Temi” (già disponibile su Android) e altre piccole migliorie in ...