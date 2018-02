La Turchia bombarda le truppe di Assad E Erdogan blocca di nuovo la nave Eni

Siria - la Turchia bombarda i miliziani pro-Assad e li costringe alla ritirata. Erdogan : "Pronti all'assedio" : È crisi internazionale ad Afrin, enclave curda, dove membri delle milizie fedeli al regime Siria no si sono avviate per opporsi all'avanzata turca, nonostante le minacce del governo di...

Siria - forze filo-Assad puntano ad Afrin. La Turchia bombarda i convogli : L’ora del redde rationem è scattata. La Turchia ha bombardato le aree vicino al valico di Ziyara, a sud-est di Afrin, nel nordovest della Siria, dove è in transito il convoglio di “forze popolari” filo-Siriane partite da Aleppo e dirette verso l’enclave curda teatro dal 20 gennaio di una campagna militare lanciata da Ankara e dai ribelli alleati dell’Esercito libero Siriano. Anadolu, agenzia di stampa di Ankara, riferisce ...