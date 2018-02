5 rituali per migliorare la giornata

Blastingnews

(Di domenica 18 febbraio 2018) Nel suo libro Miracle Morning, ovvero "Mattinata miracolosa", Hal Elrod ci espone cinquemattutini con i quali possiamo predisporci ad affrontare ela nostra, che inizia appunto da quando ci alziamo. Proprio per questo è indispensabile non sprecare il proprio tempo mattutino e iniziare a vivere nel modo migliore il nuovo giorno. Tacere e parlare Il primo rituale riguarda il silenzio, che può essere interpretato come tale o anche come meditazione. Cosa significa? Semplicemente sedersi - possibilmente non a letto altrimenti c’è il rischio di riaddormentarsi! - e ascoltare il proprio inspirare ed espirare, le parti del proprio corpo rilassarsi. Siamo abituati ad alzarsi e avere mille pensieri che ci invadono la mente: le attività del giorno appena iniziato, la fretta del vestirsi e prendere i mezzi pubblici o uscire, e così abbiamo l’attitudine ad iniziare la ...