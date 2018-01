Calciomercato Torino | tutto su Donsah | il ‘doppio sacrificio’ per arrivare al

Calciomercato Bologna - si tenta la beffa a Torino e Lazio : 1/19 LaPresse/ Valter Parisotto ...

Calciomercato Torino - a Mazzarri serve Laxalt : ecco perché : Torino - E allora serve subito (almeno) un esterno. Meglio due, ma considerando le caratteristiche di Ansaldi che può giocare sia a destra sia a sinistra Mazzarri si può accontentare (per provare come ...

Calciomercato Bologna - cessione “a sorpresa” che inguaia il Torino : Calciomercato Bologna – Il Bologna continua a muoversi sul mercato. Dopo il tanto chiacchierato ‘no’ di Verdi al Napoli e dopo l’acquisto di Dzemaili di ritorno dal Canada, arriva oggi la notizia di una cessione abbastanza sorprendente. Si sapeva infatti del possibile addio di Taider, ma in un primo momento si era parlato solo di club italiani per il calciatore algerino che invece, secondo quanto rivelato da Skysport, ...

Calciomercato - tutte le trattative del giorno : Torino e Genoa show - sorprese di Atalanta e Sampdoria : Il Calciomercato sempre più nel vivo, ecco tutte le trattative del giorno. Il Napoli ha messo a segno un colpo per il futuro: il club partenoepo ha preso il giovane brasiliano Carlos Vinicius Alves Morais, che oggi svolgerà le visite mediche a Roma, alla clinica Villa Stuart. Morais è un attaccante centrale classe ’95 dal fisico imponente. La sua squadra di provenienza è il Real Sport Clube, che milita nella segunda Liga portoghese, ...

Belotti al Milan?/ Calciomercato news - il Gallo ancora out non ci sarà in Sassuolo-Torino : Andrea Belotti al Milan? Rimane calda l'idea di Calciomercato di vedere il Gallo volare a Milano la prossima finestra estiva. C'è agitazione in casa Torino. (Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 21:09:00 GMT)

Calciomercato Torino - importante ritorno di fiamma per l’attacco : Cairo prepara il blitz? : 1/13 LaPresse/PA ...

Calciomercato - asse Torino-Genoa-Bologna : tre pedine pronte a muoversi : Calciomercato TORINO – Il Calciomercato invernale fino al momento non ha regalato grossi sussulti ma gli ultimi giorni si preannunciano caldi. In particolar modo pronto a muoversi in modo importante il Torino del presidente Cairo, l’arrivo di Mazzarri ha riportato fiducia, il tecnico ha valutato la rosa negli ultimi giorni. Mossa per il centrocampo, si lavora con il Bologna per sbloccare l’affare Donsah, c’è distanza tra ...

Calciomercato Torino - contatti con il Bologna : la prima offerta per Donsah : 1/14 LaPresse/Massimo Paolone ...

Damascan al Torino/ Calciomercato gennaio - visite mediche e firma in arrivo : accordo con lo Sheriff : Vitalie Damascan al Torino, nuovo rinforzo in attacco per i granata: accordo raggiunto con lo Sheriff Tiraspol, visite mediche effettuate e firma in arrivo(Pubblicato il Wed, 17 Jan 2018 18:01:00 GMT)

Calciomercato Torino - ‘giallo’ Damascan : la situazione del nuovo acquisto granata : Calciomercato Torino – Il Torino ha piazzato il colpo per l’attacco, fatta per Damascan che è atterrato ieri in città ed oggi sosterrà le visite mediche con il club granata, il calciatore dello Sheriff Tiraspol arriverà in granata per 1,2 milioni di euro, per il calciatore contratto quinquennale. Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ bisogna capire se Damascan farà parte della squadra di Mazzarri da subito o ...

Baselli all'Inter? / Calciomercato news : sul talento del Torino c'è anche la Lazio : Baselli all'Inter? Calciomercato news: Luciano Spalletti spinge per l'interno di centrocampo che gli piace fin dai tempi della Roma. Il Torino però spara alto, vuole 15 milioni di euro.(Pubblicato il Tue, 16 Jan 2018 21:18:00 GMT)

Andrea Belotti/ Calciomercato news - l'Atletico Madrid fa sul serio per il Gallo del Torino : Andrea Belotti: il Gallo rassicura i fan sui social sull'inesistenza di alcun gelo tra lui e il presidente del Torino Cairo. Il bomber rimane richiesto anche nel Calciomercato invernale.(Pubblicato il Tue, 16 Jan 2018 17:42:00 GMT)

Calciomercato Torino - De Luca passa al Renate in prestito : Torino - L'attaccante classe 1998 Manuel De Luca si trasferisce a titolo temporaneo dal Torino al Renate . L'ufficialità è arrivata da parte del club lombardo: "La società A.C. Renate 1947 S.r.l., in ...