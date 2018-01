Surface Phone | il dispositivo è stato confermato da Microsoft China

: Microsoft pronta a investire per le prossime esclusive Xbox One - Surface Phone Italia (Blog) - VideoGamersITA : Microsoft pronta a investire per le prossime esclusive Xbox One - Surface Phone Italia (Blog) - SurfacePhoneIta : #Microsoft pronta a investire per le prossime esclusive #XboxOne - SurfacePhoneIta : Il convertibile #Spin3 di #Acer è il giusto rapporto tra qualità e prezzo - SurfacePhoneIta : #Acer aggiorna e presenta il nuovo #Swift7, il #laptop più sottile al mondo - SurfacePhoneIta : #EaseUSDataRecoveryWizard: strumento free di recupero dati [Recensione] -

Leggi la notizia su surface-phone

(Di domenica 7 gennaio 2018) Mentre assistiamo al crollo inesorabile di Windowse Windows 10 Mobile, continuano incessanti i rumor riguardanti il tanto atteso. Più volteha ribadito di lavorare ad unmobile, ma mai fino ad ora èpalesemente affermato che ilo Andromeda vedrà la luce nei prossimi mesi o anni. Nel corso delle ultime settimane però, abbiamo assistito ad un susseguirsi di rumor e non, circa la presunta presentazione delnel corso del 2018! A far notizia quest’oggi è la risposta di Microsft Asia Research Institute che, in un forum cinese, risponde affermando l’esistenza del. “First of all, Siri and Bixby, two intelligent assistants installed in the smarts, and Cortana is a third-party application, permissions support may be embarrassing. Windowsusers may know that Cortana in Windows...