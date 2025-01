Inter-news.it - Inter-Monaco, rivoluzione di Inzaghi! Attacco inedito, le ultime

L’ospiterà ilnell’ultima giornata di UEFA Champions League. Simonesta pensando ad una, lesull’.ALLENAMENTO – L’ha concluso l’allenamento della vigilia della partita contro il. A San Siro arriveranno i francesi che hanno assoluto bisogno di una vittoria per entrare tra le prime 8 della UEFA Champions League. All’invece basta un pareggio e il calendario fa brutti scherzi, perché proprio domenica ci sarà il terzo derby della stagione con il Milan. Simonefa ragionamenti infatti su entrambi gli impegni e per questo motivo pensa ad unain, la coppia offensiva di– Avrebbe potuto giocare Mehdi Taremi, ma il calciatore ha subito un’infiammazione all’addome. Sarà a disposizione dell’allenatore, però non sarà in grado di partire dal primo minuto.