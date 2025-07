Grignani vs Pausini | scintille social per una cover

Laura Pausini annuncia una cover di un celebre brano, ma dimentica l’autore. Gianluca Grignani non ci sta e lo fa sapere. Ecco cosa è successo tra i due artisti. C’è aria di tempesta nel mondo della musica italiana. Due icone si sfiorano. ma non per un duetto. Laura Pausini annuncia un nuovo singolo in uscita il 12 settembre. Il titolo? “La mia storia tra le dita”. Un brano storico. Un simbolo della carriera di Gianluca Grignani. Una pietra miliare del pop italiano. Ma, nel post ufficiale della cantante, il nome di Grignani. sparisce. E lui? Non resta in silenzio. Il cantautore milanese, sorpreso e contrariato, prova a far sentire la sua voce. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

