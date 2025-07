Arriva Goletta Verde è protesta contro il Ponte

Volontari di Legambiente hanno dato vita a un blitz, ieri sera, sulla spiaggia libera di Capo Peloro per ribadire il no al Ponte sullo Stretto. "Con il passaggio di Goletta Verde nello Stretto - dice Tommaso Castronovo, presidente di Legambiente Sicilia - ribadiamo la nostra contrarietĂ alla. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Goletta Verde giunge a Marina: "Il rigassificatore porterà nuove opere. Bene invece l'eolico offshore" - “In Emilia-Romagna sono ancora troppi i progetti legati alla produzione di energia da fonti fossili, è necessario un cambio di rotta.

Goletta Verde monitora il mare della Romagna: due zone fuori dai limiti di legge, una è nel cesenate - Sono stati presentati oggi a Marina di Ravenna, i dati del monitoraggio di Goletta Verde, la storica campagna di Legambiente che monitora lo stato di salute di mare e coste e che concluderà suo viaggio il 9 agosto in Liguria.

Goletta Verde nelle Marche: a Senigallia e Ancona si parla di mare e crisi climatica - Ancona, 30 giugno 2025 — Goletta Verde, la storica campagna estiva di Legambiente che monitora lo stato di salute di mare e coste, arriva anche nelle Marche.

Goletta verde arriva in Sicilia con due tappe ad Agrigento e Augusta https://palermo.repubblica.it/cronaca/2025/07/15/news/goletta_verde_sicilia_legambiente_cambiamento_climatico_agrigento_augusta-424732216/?ref=twhl… Vai su X

Ok di "Goletta verde" alla spiaggia libera "Ponte Lama". I nuovi rilievi sulla litoranea di Levante chiariranno l'andamento della proliferazione dell'alga tossica #bisceglie #spiaggia #spiagge #mare #algatossica #arpa #legambiente #attualitĂ Vai su Facebook

Arriva Goletta Verde, è protesta contro il Ponte; Goletta Verde a Messina per il “blitz” No Ponte; Goletta Verde arriva nel Tirreno: tappa in Calabria a Tropea dal 14 al 16 luglio.

Ambiente, Goletta verde arriva anche ad Agrigento e Porto Empedocle: gli appuntamenti - Domenica 20 luglio Goletta Verde si sposterà ad Agrigento a Porto Empedocle dove inizierà le sue attività con il blitz ''Abbattiamo L'abuso'' presso la spiaggia della Maddalusa ... Segnala grandangoloagrigento.it

Goletta Verde arriva in Calabria, tappa a Tropea in difesa delle acque e delle coste - I temi principali di questa 39° edizione sono la depurazione delle acque e l’energia rinnovabile, passando per la lotta alla crisi climatica e la salvaguardia della biodiversità ... Scrive quicosenza.it