James Gunn, co-CEO dei DC Studios, rivela che la cancellazione di “Batgirl” non è stato un caso isolato. Due anni dopo la controversa decisione di Warner Bros. di archiviare lo spin-off di Batman da 90 milioni di dollari, descritto come “non distribuibile”, Gunn e Peter Safran hanno bloccato un altro progetto, ribadendo la loro ferma posizione contro le produzioni con sceneggiature incomplete. “La sceneggiatura non era buona”: La filosofia di James Gunn per il DCU. In un’intervista con Rolling Stone in concomitanza con la promozione di “Superman” (il primo film del nuovo Universo DC), Gunn ha spiegato la recente cancellazione di un film che era stato approvato e pronto per la produzione: “Tutti volevano realizzare il film. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Batgirl: Ecco perché i DC Studios e James Gunn hanno bloccato il film!